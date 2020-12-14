Додано: Пон 09 вер, 2024 17:26

UA написав: smdtranz написав: kingkongovets написав: не хочу розповідати зайвих «ак... історій», але хтось ще помітив доволі агресивний інтерес іноземних «інвесторів» до житлових обʼєктів в преміальних сталінках та капітально відремонтованих дореволюцііних будинків в Печерському та Шевченківському районах? не хочу розповідати зайвих «ак... історій», але хтось ще помітив доволі агресивний інтерес іноземних «інвесторів» до житлових обʼєктів в преміальних сталінках та капітально відремонтованих дореволюцііних будинків в Печерському та Шевченківському районах?



я один из них. правда, не иностранец.

на рынке полный неликвид либо ценник довоенный и стоят квартиры на продаже по 4 года.

ну либо ждать и мониторить.

квартир нормальных мало, смотрел за время войны штук 10, везде какой-то косяк присутствует я один из них. правда, не иностранец.на рынке полный неликвид либо ценник довоенный и стоят квартиры на продаже по 4 года.ну либо ждать и мониторить.квартир нормальных мало, смотрел за время войны штук 10, везде какой-то косяк присутствует

Что то подсказывает, что смотрите не модные МОПы.

Косяки будут почти везде.

Главное чтобы они не были юридического характера.

Цены на старый жил. фонд, только сейчас начали опускаться на довоенный уровень. Что то подсказывает, что смотрите не модные МОПы.Косяки будут почти везде.Главное чтобы они не были юридического характера.Цены на старый жил. фонд, только сейчас начали опускаться на довоенный уровень.

был хороший варик на ярвалу угол с гончара, там только доверка, вроде со слов с документами ок, хозяйка приехать с Польши не может. сами доки и не смотрел.было около велотрека — там пытались занизить сумму в договоре, чтоб сэкономить на налогах.пару штук смотрел на Банковой и Шелковичной в закрытой зоне, но там сложно с этим режимом.бывают откровенно говняные планировки, что в царских домах не редкость.везде ценник в пределах 2.5-3.5 тыс за метр, с ремонтом уровня «можно пожить пару лет, а там видно будет», со всей мебелью, порой дорогой, и техникой миле/смегну а выше цены кто во что горазд ставит, бывает норм хоромы по 3, но площадь большая, а может быть в том же доме бабушатник убитый по 5. ессно оба варианта висят годамииногда смотрю что есть, подвернется что-то хорошее — возьму может. не спешу особо