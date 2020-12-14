Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Wirująświatła написав:Hotab не перекладывай свои проблемы на других)
У мене їх взагалі нема)) Це чомусь ірпінським домогосподаркам здається, що треба по принципу шахів «взяв фігуру - ходи». Але на РН запросто можна роками щось дивитись, і купувати якщо дійсно «тОркне». Благо не під шляхопроводом в коробці від холодильника живу)) Так а що у тебе в профілі там не вийшло?) Де ти, а де Київ) Чи це звичка «здаватись, а не бути»? 😅