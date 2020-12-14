RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11941119421194311944
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 18:08

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Квартири на вторинці: що з цінами та попитом (інфографіка)


Волинська і Чернівецька області ріст 59 і 58 відсотків за рік.
Нагадує жирні 2005|2008 роки у Кийові.

Вінницька з 18 відсотками за рік теж непогано.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2340
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2891 раз.
Подякували: 381 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 18:10

smdtranz



иногда смотрю что есть, подвернется что-то хорошее — возьму может. не спешу особо


Таку крамолу не можна писати.
А то яка-небудь ірпінська домогосподарка з місцем проживання в профілі чомусь «Київ» скаже, що smdtranz «вже кілька років купує в Києві квартиру і ніяк не купить». 😅
Hotab
 
Повідомлень: 13175
З нами з: 15.02.09
Подякував: 355 раз.
Подякували: 2266 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 18:15

Hotab не перекладывай свои проблемы на других)
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24793
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2409 раз.
Подякували: 3368 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 18:35

  Wirująświatła написав:Hotab не перекладывай свои проблемы на других)

У мене їх взагалі нема))
Це чомусь ірпінським домогосподаркам здається, що треба по принципу шахів «взяв фігуру - ходи». Але на РН запросто можна роками щось дивитись, і купувати якщо дійсно «тОркне». Благо не під шляхопроводом в коробці від холодильника живу))
Так а що у тебе в профілі там не вийшло?)
Де ти, а де Київ)
Чи це звичка «здаватись, а не бути»? 😅
Hotab
 
Повідомлень: 13175
З нами з: 15.02.09
Подякував: 355 раз.
Подякували: 2266 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 18:45

Bobua Liverpool House хочуть розпродати до зносу: https://reyestr.court.gov.ua/Review/121060744
australiaspam
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 09.09.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 20:03

  australiaspam написав:Bobua Liverpool House хочуть розпродати до зносу: https://reyestr.court.gov.ua/Review/121060744

там, скоріше за все, мова про перевищення поверховості, думаю, що буде як із сусіднім ЖК Жуляни
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36314
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2789 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 11941119421194311944
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5465949
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2491, 2492, 2493
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24927 16675954
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 вер, 2024 12:38
Хомякоид
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 55930
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1960)
09.09.2024 20:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.