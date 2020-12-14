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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11941119421194311944
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 18:08

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Квартири на вторинці: що з цінами та попитом (інфографіка)


Волинська і Чернівецька області ріст 59 і 58 відсотків за рік.
Нагадує жирні 2005|2008 роки у Кийові.

Вінницька з 18 відсотками за рік теж непогано.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 18:10

smdtranz



иногда смотрю что есть, подвернется что-то хорошее — возьму может. не спешу особо


Таку крамолу не можна писати.
А то яка-небудь ірпінська домогосподарка з місцем проживання в профілі чомусь «Київ» скаже, що smdtranz «вже кілька років купує в Києві квартиру і ніяк не купить». 😅
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 18:15

Hotab не перекладывай свои проблемы на других)
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 18:35

  Wirująświatła написав:Hotab не перекладывай свои проблемы на других)

У мене їх взагалі нема))
Це чомусь ірпінським домогосподаркам здається, що треба по принципу шахів «взяв фігуру - ходи». Але на РН запросто можна роками щось дивитись, і купувати якщо дійсно «тОркне». Благо не під шляхопроводом в коробці від холодильника живу))
Так а що у тебе в профілі там не вийшло?)
Де ти, а де Київ)
Чи це звичка «здаватись, а не бути»? 😅
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 18:45

Bobua Liverpool House хочуть розпродати до зносу: https://reyestr.court.gov.ua/Review/121060744
australiaspam
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 20:03

  australiaspam написав:Bobua Liverpool House хочуть розпродати до зносу: https://reyestr.court.gov.ua/Review/121060744

там, скоріше за все, мова про перевищення поверховості, думаю, що буде як із сусіднім ЖК Жуляни


P.S.
де Лугова, а де Ліверпуль, що скаже australiaspam?

це ж треба було зареєструватися, щоб накинути не вентилятор.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 09 вер, 2024 21:22, всього редагувалось 3 разів.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 20:53

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Квартири на вторинці: що з цінами та попитом (інфографіка)

Какое это отношение имеет к реальным ценам которые подписывают у нотариуса?
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 21:31

  UA написав:
  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Квартири на вторинці: що з цінами та попитом (інфографіка)

Какое это отношение имеет к реальным ценам которые подписывают у нотариуса?


В мене в Вінниці коли будинок здавався, звонили з ОП та запропонували покупця.
Ціна яку пропонували плюс мінус дорівнювала ціні в оголощеннях на продаж.
Так що все таки можна на ці ціни орієнтуватись.

Звичайно є відсотоків 10-20 оголощень з нереальними цінами які виставляються роками.
Це по Вінниці коли моніторив що по чому
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 21:57

Хомякоид За реальну продаж вже писав: ціна була як в оголошенні, але коли покупець платив готівкою, то податки, ріелтора, нотаріуса та інші витрати оплачував продавець, а через ЄОселя - покупець, але там проблема що оплата в гривні і курс фіксували на момент авансу, а потім чекали 2 місяці поки гроші перерахують
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 22:03

  Хомякоид написав:
  UA написав:Какое это отношение имеет к реальным ценам которые подписывают у нотариуса?


В мене в Вінниці коли будинок здавався, звонили з ОП та запропонували покупця.
Ціна яку пропонували плюс мінус дорівнювала ціні в оголощеннях на продаж.
Так що все таки можна на ці ціни орієнтуватись.

Звичайно є відсотоків 10-20 оголощень з нереальними цінами які виставляються роками.
Це по Вінниці коли моніторив що по чому

Це будинок на Кореї?
UA
 
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