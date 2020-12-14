Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 вер, 2024 18:08
Волинська і Чернівецька області ріст 59 і 58 відсотків за рік.
Нагадує жирні 2005|2008 роки у Кийові.
Вінницька з 18 відсотками за рік теж непогано.
Хомякоид
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Додано: Пон 09 вер, 2024 18:10
smdtranz иногда смотрю что есть, подвернется что-то хорошее — возьму может. не спешу особо
Таку крамолу не можна писати.
А то яка-небудь ірпінська домогосподарка з місцем проживання в профілі чомусь «Київ» скаже, що
smdtranz
«вже кілька років купує в Києві квартиру і ніяк не купить». 😅
Hotab
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Додано: Пон 09 вер, 2024 18:15
Hotab не перекладывай свои проблемы на других)
Wirująświatła
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Додано: Пон 09 вер, 2024 18:35
Wirująświatła написав: Hotab
не перекладывай свои проблемы на других)
У мене їх взагалі нема))
Це чомусь ірпінським домогосподаркам здається, що треба по принципу шахів «взяв фігуру - ходи». Але на РН запросто можна роками щось дивитись, і купувати якщо дійсно «тОркне». Благо не під шляхопроводом в коробці від холодильника живу))
Так а що у тебе в профілі там не вийшло?)
Де ти, а де Київ)
Чи це звичка «здаватись, а не бути»? 😅
Hotab
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Додано: Пон 09 вер, 2024 18:45
Bobua
Liverpool House хочуть розпродати до зносу:
https://reyestr.court.gov.ua/Review/121060744
australiaspam
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Додано: Пон 09 вер, 2024 20:03
там, скоріше за все, мова про перевищення поверховості, думаю, що буде як із сусіднім ЖК Жуляни
P.S.
де Лугова, а де Ліверпуль, що скаже australiaspam?
це ж треба було зареєструватися, щоб накинути не вентилятор.
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flyman
в Пон 09 вер, 2024 21:22, всього редагувалось 3 разів.
flyman
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Додано: Пон 09 вер, 2024 20:53
Какое это отношение имеет к реальным ценам которые подписывают у нотариуса?
UA
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Додано: Пон 09 вер, 2024 21:31
UA написав:
Какое это отношение имеет к реальным ценам которые подписывают у нотариуса?
В мене в Вінниці коли будинок здавався, звонили з ОП та запропонували покупця.
Ціна яку пропонували плюс мінус дорівнювала ціні в оголощеннях на продаж.
Так що все таки можна на ці ціни орієнтуватись.
Звичайно є відсотоків 10-20 оголощень з нереальними цінами які виставляються роками.
Це по Вінниці коли моніторив що по чому
Хомякоид
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Додано: Пон 09 вер, 2024 21:57
Хомякоид За реальну продаж вже писав: ціна була як в оголошенні, але коли покупець платив готівкою, то податки, ріелтора, нотаріуса та інші витрати оплачував продавець, а через ЄОселя - покупець, але там проблема що оплата в гривні і курс фіксували на момент авансу, а потім чекали 2 місяці поки гроші перерахують
Дюрі-бачі
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Додано: Пон 09 вер, 2024 22:03
Хомякоид написав: UA написав:
Какое это отношение имеет к реальным ценам которые подписывают у нотариуса?
В мене в Вінниці коли будинок здавався, звонили з ОП та запропонували покупця.
Ціна яку пропонували плюс мінус дорівнювала ціні в оголощеннях на продаж.
Так що все таки можна на ці ціни орієнтуватись.
Звичайно є відсотоків 10-20 оголощень з нереальними цінами які виставляються роками.
Це по Вінниці коли моніторив що по чому
Це будинок на Кореї?
UA
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