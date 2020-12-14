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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11942119431194411945
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 08:26

  flyman написав:
  Bobua написав:В ФБ вже давно продають і не можуть розпродати:

https://mobile.facebook.com/story.php?s ... 4144534588

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Повна вартість: $15 800
Акційна вартість: $13 800
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Акція діє до 20.09.24
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Всього 690$/м2.
Ще й “акцію” подовжили. 😂

Якщо дивитись в минуле (вилучаючи інфляцію долара), то це буде таке:
Код: Виділити все
0   ** 1   * 2   * 3   * 4   * 5   * 6   * 7   * 8   * 9   *10   *11   *12
690   671   640   579   536   530   518   503   490   488   487   483   471


471$ за м2 12 років тому, у 2012. -- вже було обвалом? Чи ще треба було трішки почікати? 🤔

а мені не вірили що кавалірки за 10куїв в межах окружної

"То ж недомріяна мрія,
вірність його комусь!
Напис на неліквіді біліє:
"Жди - я вєрнусь!"

Флай, пора знову інвештувати в немішаєвські та бучанські підвали і горища!
ірпіньській самокатчиці поясни, що це вельми, вельми вигідна справа!
Frant
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