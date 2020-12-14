Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Всього 690$/м2. Ще й “акцію” подовжили. 😂
Якщо дивитись в минуле (вилучаючи інфляцію долара), то це буде таке: