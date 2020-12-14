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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 вер, 2024 09:14
australiaspam написав: flyman написав:
...
де Лугова, а де Ліверпуль, що скаже australiaspam?
...
Лугова - це юридична адреса ЖЕКу. Читайте рішення: "Зобов`язати обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Лондон Парк» ... привести будинок, ... якому присвоєна адреса: м. Київ, вулиця Луценка Дмитра, будинок 2-В, у відповідність до цільового використання зазначених земельних ділянок та вимог Державних будівельних норм України щодо поверховості та типу будинку («зблокований житловий будинок (садибного типу)» шляхом демонтажу (знесення) 5-го, 6-го та 7-го поверху."
Яка адреса Ліверпуля?
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Додано: Вів 10 вер, 2024 10:13
Цікаво, скупий підвальщик і ірпіньска електросамокатчиця, на потреби ЗСУ, разом взяті - хоча би 100 грн/міс виділяють?
Флай, що скажеш?
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