RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11942119431194411945
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 09:14

  australiaspam написав:
  flyman написав:...
де Лугова, а де Ліверпуль, що скаже australiaspam?
...


Лугова - це юридична адреса ЖЕКу. Читайте рішення: "Зобов`язати обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Лондон Парк» ... привести будинок, ... якому присвоєна адреса: м. Київ, вулиця Луценка Дмитра, будинок 2-В, у відповідність до цільового використання зазначених земельних ділянок та вимог Державних будівельних норм України щодо поверховості та типу будинку («зблокований житловий будинок (садибного типу)» шляхом демонтажу (знесення) 5-го, 6-го та 7-го поверху."

Яка адреса Ліверпуля?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36317
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2790 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 10:13

Цікаво, скупий підвальщик і ірпіньска електросамокатчиця, на потреби ЗСУ, разом взяті - хоча би 100 грн/міс виділяють?

Флай, що скажеш?
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23935
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1692 раз.
Подякували: 2552 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11942119431194411945
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5466101
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2491, 2492, 2493
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24927 16676181
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 вер, 2024 12:38
Хомякоид
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 55932
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1968)
10.09.2024 10:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.