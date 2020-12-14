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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11942119431194411945
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 12:44

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Віталій Кличко: Пусконалагоджувальні роботи на оновленій ділянці тунелю між станціями "Деміївська" – "Либідська" завершені.

У четвер, 12 вересня, відновлять повноцінний рух поїздів між станціями "Героїв Дніпра" – "Теремки".
Увесь комплекс робіт тривав 9 місяців.

За цей час підготували будівельний майданчик, переклали понад 200 кабельних мереж, зокрема мереж ДТЕКу, Укртелекому, інших. Розробили котлован глибиною понад 15 м, демонтували стару частину тунелю довжиною у 27 метрів і побудували нову. Посилили з обох сторін і тунельну оправу, що примикає до нової ділянки (загальною довжиною понад 50 м). Уклали нові колії, відновили всі інженерні мережі, налагодили безпекові системи руху поїздів.

Перегінний тунель між "Деміївською" – "Либідською" знаходиться у складних гідрогеологічних умовах. Тому під час ремонту здійснили всі необхідні роботи з гідроізоляції тунельної оправи та хімічного закріплення ґрунтів навколо неї.
Кошторисна вартість усього комплексу робіт склала 383 млн грн, що на 62 млн грн менше початкової вартості.

Паралельно з відновлювальними роботами провели експертні дослідження з визначення причин виникнення ситуації. Зокрема підтверджено, що її причиною є окремі помилки на етапі проєктування та неякісне виконання будівельно-монтажних робіт на етапі будівництва цієї ділянки тунелю, а саме:
оправа тунелю згідно з проєктом повинна експлуатуватися при значно меншому рівні ґрунтових вод;
оправу тунелю було збудовано неякісно з порушенням допусків монтажу кілець;
не виконано компенсаційних заходів (хімічного закріплення ґрунтів), зокрема, для унеможливлення впливу перерізуючих зусиль тунелю і місці зміни інженерно-геологічних умов основи;
жорсткість тунелю нижча проєктної – з причини застосування стінових блоків замість лоткових (зменшена товщина та відсутність ребер).

Крім того, проведеними лабораторними дослідженнями підтвердили грубі порушення при будівництві в частині відсутності хімічного закріплення ґрунтів навколо тунелю.
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 13:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Кляті папєрєднікі. Хоча, чесно кажучи, здивований що наприкінці 00х такий капець був допущений при будівництві настільки стратегічного об'єкту.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 13:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

в Дрездені сьогодні вночі міст через Ельбу «втомився» настільки, що 100-метрова ділянка впала в воду і перекрила русло, інші сегменти під угрозою обвалу, на додаток ще й внаслідок аварії весь Дрезден залишився без теплопостачання.
Міст ремонтували з 2019го року

Німеччина, наші дні

експерди та професійні шукачі зради та винуватців - де ви там?
kingkongovets
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