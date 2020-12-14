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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 вер, 2024 12:44
Віталій Кличко: Пусконалагоджувальні роботи на оновленій ділянці тунелю між станціями "Деміївська" – "Либідська" завершені.У четвер, 12 вересня, відновлять повноцінний рух поїздів між станціями "Героїв Дніпра" – "Теремки".
Увесь комплекс робіт тривав 9 місяців.
За цей час підготували будівельний майданчик, переклали понад 200 кабельних мереж, зокрема мереж ДТЕКу, Укртелекому, інших. Розробили котлован глибиною понад 15 м, демонтували стару частину тунелю довжиною у 27 метрів і побудували нову. Посилили з обох сторін і тунельну оправу, що примикає до нової ділянки (загальною довжиною понад 50 м). Уклали нові колії, відновили всі інженерні мережі, налагодили безпекові системи руху поїздів.
Перегінний тунель між "Деміївською" – "Либідською" знаходиться у складних гідрогеологічних умовах. Тому під час ремонту здійснили всі необхідні роботи з гідроізоляції тунельної оправи та хімічного закріплення ґрунтів навколо неї.Кошторисна вартість усього комплексу робіт склала 383 млн грн, що на 62 млн грн менше початкової вартості.
Паралельно з відновлювальними роботами провели експертні дослідження з визначення причин виникнення ситуації. Зокрема підтверджено, що її причиною є окремі помилки на етапі проєктування та неякісне виконання будівельно-монтажних робіт на етапі будівництва цієї ділянки тунелю, а саме:
оправа тунелю згідно з проєктом повинна експлуатуватися при значно меншому рівні ґрунтових вод;
оправу тунелю було збудовано неякісно з порушенням допусків монтажу кілець;
не виконано компенсаційних заходів (хімічного закріплення ґрунтів), зокрема, для унеможливлення впливу перерізуючих зусиль тунелю і місці зміни інженерно-геологічних умов основи;
жорсткість тунелю нижча проєктної – з причини застосування стінових блоків замість лоткових (зменшена товщина та відсутність ребер).
Крім того, проведеними лабораторними дослідженнями підтвердили грубі порушення при будівництві в частині відсутності хімічного закріплення ґрунтів навколо тунелю.
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Додано: Сер 11 вер, 2024 13:02
Кляті папєрєднікі. Хоча, чесно кажучи, здивований що наприкінці 00х такий капець був допущений при будівництві настільки стратегічного об'єкту.
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Додано: Сер 11 вер, 2024 13:48
в Дрездені сьогодні вночі міст через Ельбу «втомився» настільки, що 100-метрова ділянка впала в воду і перекрила русло, інші сегменти просіли та теж знаходяться під загрозою обвалу, на додаток ще й внаслідок аварії весь Дрезден залишився без теплопостачання.
Міст ремонтували з 2019го року
Німеччина, наші дні
диванні експерди та професійні шукачі зради та винуватців - де ви там?
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Додано: Сер 11 вер, 2024 14:29
kingkongovets
Так это ж ГДР, наследие Ульбрихта, Хонекера и всё сделано по канонам Трабанта и Вартбурга!
В ФРГ ничего и нигде не падает
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барабашов
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Додано: Сер 11 вер, 2024 14:48
барабашов написав:kingkongovets
Так это ж ГДР, наследие Ульбрихта, Хонекера и всё сделано по канонам Трабанта и Вартбурга!
В ФРГ ничего и нигде не падает
щось заважає погуглити перед тим як писати дурниці?
мости «втомлюються» і падають всюди, навіть у колишньому ФРН
зи:
до речі міст Кароли у Дрездені було збудовано ще наприкінці 19го століття
до чого тут взагалі хонекер та ндр я хз
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Додано: Сер 11 вер, 2024 15:46
kingkongovets
ККЦ, ти працевлаштувася в метрополітен?
Чи став мостобудівником?
навіщо пишеш куєту не за темою?
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