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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 вер, 2024 12:44
Віталій Кличко: Пусконалагоджувальні роботи на оновленій ділянці тунелю між станціями "Деміївська" – "Либідська" завершені.У четвер, 12 вересня, відновлять повноцінний рух поїздів між станціями "Героїв Дніпра" – "Теремки".
Увесь комплекс робіт тривав 9 місяців.
За цей час підготували будівельний майданчик, переклали понад 200 кабельних мереж, зокрема мереж ДТЕКу, Укртелекому, інших. Розробили котлован глибиною понад 15 м, демонтували стару частину тунелю довжиною у 27 метрів і побудували нову. Посилили з обох сторін і тунельну оправу, що примикає до нової ділянки (загальною довжиною понад 50 м). Уклали нові колії, відновили всі інженерні мережі, налагодили безпекові системи руху поїздів.
Перегінний тунель між "Деміївською" – "Либідською" знаходиться у складних гідрогеологічних умовах. Тому під час ремонту здійснили всі необхідні роботи з гідроізоляції тунельної оправи та хімічного закріплення ґрунтів навколо неї.Кошторисна вартість усього комплексу робіт склала 383 млн грн, що на 62 млн грн менше початкової вартості.
Паралельно з відновлювальними роботами провели експертні дослідження з визначення причин виникнення ситуації. Зокрема підтверджено, що її причиною є окремі помилки на етапі проєктування та неякісне виконання будівельно-монтажних робіт на етапі будівництва цієї ділянки тунелю, а саме:
оправа тунелю згідно з проєктом повинна експлуатуватися при значно меншому рівні ґрунтових вод;
оправу тунелю було збудовано неякісно з порушенням допусків монтажу кілець;
не виконано компенсаційних заходів (хімічного закріплення ґрунтів), зокрема, для унеможливлення впливу перерізуючих зусиль тунелю і місці зміни інженерно-геологічних умов основи;
жорсткість тунелю нижча проєктної – з причини застосування стінових блоків замість лоткових (зменшена товщина та відсутність ребер).
Крім того, проведеними лабораторними дослідженнями підтвердили грубі порушення при будівництві в частині відсутності хімічного закріплення ґрунтів навколо тунелю.
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Додано: Сер 11 вер, 2024 13:02
Кляті папєрєднікі. Хоча, чесно кажучи, здивований що наприкінці 00х такий капець був допущений при будівництві настільки стратегічного об'єкту.
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Додано: Сер 11 вер, 2024 13:48
в Дрездені сьогодні вночі міст через Ельбу «втомився» настільки, що 100-метрова ділянка впала в воду і перекрила русло, інші сегменти просіли та теж знаходяться під загрозою обвалу, на додаток ще й внаслідок аварії весь Дрезден залишився без теплопостачання.
Міст ремонтували з 2019го року
Німеччина, наші дні
диванні експерди та професійні шукачі зради та винуватців - де ви там?
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Додано: Сер 11 вер, 2024 14:29
kingkongovets
Так это ж ГДР, наследие Ульбрихта, Хонекера и всё сделано по канонам Трабанта и Вартбурга!
В ФРГ ничего и нигде не падает
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барабашов
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Додано: Сер 11 вер, 2024 14:48
барабашов написав:kingkongovets
Так это ж ГДР, наследие Ульбрихта, Хонекера и всё сделано по канонам Трабанта и Вартбурга!
В ФРГ ничего и нигде не падает
щось заважає погуглити перед тим як писати дурниці?
мости «втомлюються» і падають всюди, навіть у колишньому ФРН
зи:
до речі міст Кароли у Дрездені було збудовано ще наприкінці 19го століття
до чого тут взагалі хонекер та ндр я хз
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kingkongovets
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Додано: Сер 11 вер, 2024 17:44
Добридень, шановне панство. Читаю цю та декілька іньших гілок вже з півроку, але наважився зарееструватися та спитати поради..
Я з Дніпра. Маю гарний новий дім, сімью, декілька великих собак як домашніх улюбленців, інвалід, виїздний. Проблема постала с початком вїйни, але зараз дійшла до логічного завершення- ліг невеликий бізнес який нас кормив останні 15 років. Виїзждати кудись поки сенсу не бачу,так як життя буде дорожче ніж тут, хай на рахунок оренди, та і звірів вмвезти малореально і дуже дорого буде їх утримувати за кордоном. Кинути/віддати не збираемось, вони як рідні. Тому питання єміграції не стоїть зараз.
Питання стоїть що робити людині, яка загубила едине джерело заробітку, але має трошки грошей. Як можливо здобути якийсь прибуток на життя, не просто тягаючи с заначки?
Завдання ускладнюется тим, що це Дніпро. І прильоти, і загроза близького підходу ворога до міста с подальшими обстрілами-це треба врахувати.
От і куди можно інвестувати чи як вчинити, щоб жити не на заначку а на пасивний дохід?
В швидкий кінець війни не вірю. Капіталу нашкребу до пару сотень впритик.
Допоможіть порадою,будь ласка.
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Velz
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Додано: Сер 11 вер, 2024 19:19
Velz написав:
Допоможіть порадою,будь ласка.
Что вам ближе по душе, тем и занимайтесь. Может вам открыть зоомагазин. Когда то этим занималась сеья. У вас есть оптовик Фауна, у которой все магазины васточного региона делают закупки зоотоваров. У них раньше и отсрочка по платежам была 14 дней. А далее когда появится вывеска то подтянутся и др. поставщики. Тем более Днепр, там всегда было много оптовиков. Еще можно поробовать в продаже магазина - Рыбалка. Не скажу что прям будете жить в шоколаде, но на еду и др. потребности на сейчас будут монеты
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 11 вер, 2024 21:09
Velz
если вы не знаете, чем вам заниматься, то незнакомые люди с форума тем более.
можно и на работу пойти или службу.
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smdtranz
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Додано: Сер 11 вер, 2024 21:21
Velz написав:
Добридень, шановне панство. Читаю цю та декілька іньших гілок вже з півроку, але наважився зарееструватися та спитати поради..
Я з Дніпра. Маю гарний новий дім, сімью, декілька великих собак як домашніх улюбленців, інвалід, виїздний. Проблема постала с початком вїйни, але зараз дійшла до логічного завершення- ліг невеликий бізнес який нас кормив останні 15 років. Виїзждати кудись поки сенсу не бачу,так як життя буде дорожче ніж тут, хай на рахунок оренди, та і звірів вмвезти малореально і дуже дорого буде їх утримувати за кордоном. Кинути/віддати не збираемось, вони як рідні. Тому питання єміграції не стоїть зараз.
Питання стоїть що робити людині, яка загубила едине джерело заробітку, але має трошки грошей. Як можливо здобути якийсь прибуток на життя, не просто тягаючи с заначки?
Завдання ускладнюется тим, що це Дніпро. І прильоти, і загроза близького підходу ворога до міста с подальшими обстрілами-це треба врахувати.
От і куди можно інвестувати чи як вчинити, щоб жити не на заначку а на пасивний дохід?
В швидкий кінець війни не вірю. Капіталу нашкребу до пару сотень впритик.
Допоможіть порадою,будь ласка.
Точно такая проблема.
Раз вы зашли сюда, на ветку кржн, то пару сотен лучше купить в новостроек с потенциалом роста и сдать в аренду. В Киеве.
Днепр слишком опасен. Одна скверная новость и вся недвижимость Днепра улетит в трубу.
Моему тренеру, влалельцу небольшого бизнеса в Днепре помог купить пару квартир в Грейте. Сейчас он в плюсе на 20 куе с каждой, учитывая войну.
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Додано: Сер 11 вер, 2024 21:56
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