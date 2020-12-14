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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11943119441194511946
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 21:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В Польщі українці зараз скуповують і здають в оренду. Наприклад місто Вжешня, що біля Познань, пані с Херсона має декілька квартир, стабільно від 2000 до 2500 злотих щомісяця. Польща стабільно і попит є на нерухомість. Тому якщо вірите в довгу війну то інвестування в Україну не найкращий варіант.
koss85
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 22:21

Бетон
Звичайно,пане Бетон,вы маете рацію. Дніпро і так уже присів з Нового року- люди цвяха не бажають без потреби забити, бо хто його зна що воно буде.Але я вивчав цю гілку і про аренду- бачу що ціни більш вниз та і які новобудови без світла? у нас інвестори добре присіли с високими поверхами і єлектроопаленням. Та і щось мені зовсім не хочется вкидувати гроші у наявний ресурс, і так с початку року автопарк розпродав, поки на потреби не забрали,по одній на ніс залишив.
От лихо, люди виїхати не можуть,а тут і виїздний,і копійка є,а сунусь кудись- розують и роздінуть. Попитав виїхавших- тут 3-5 на себе, там 1-1.5 на пана.А аренда житла? Хоть вішайся..Ото жили до війни!
Торгувати не вмію, та і попит- які там магазини..
Velz
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 22:35

  smdtranz написав:Velz

если вы не знаете, чем вам заниматься, то незнакомые люди с форума тем более.
можно и на работу пойти или службу.

Вероятно что на ветке про недвижимость форумчанин рассчитает получить совет про пассивный доход от сдачи в аренду Киевской недвижимости.
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 23:42

  Velz написав:
От лихо, люди виїхати не можуть,а тут і виїздний,і копійка є,а сунусь кудись- розують и роздінуть. Попитав виїхавших- тут 3-5 на себе, там 1-1.5 на пана...


Поясните пожалуйста
serg1974
 
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  #<1 ... 11943119441194511946
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