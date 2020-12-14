RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11943119441194511946
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 21:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В Польщі українці зараз скуповують і здають в оренду. Наприклад місто Вжешня, що біля Познань, пані с Херсона має декілька квартир, стабільно від 2000 до 2500 злотих щомісяця. Польща стабільно і попит є на нерухомість. Тому якщо вірите в довгу війну то інвестування в Україну не найкращий варіант.
koss85
 
Повідомлень: 1
З нами з: 29.10.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 22:21

Бетон
Звичайно,пане Бетон,вы маете рацію. Дніпро і так уже присів з Нового року- люди цвяха не бажають без потреби забити, бо хто його зна що воно буде.Але я вивчав цю гілку і про аренду- бачу що ціни більш вниз та і які новобудови без світла? у нас інвестори добре присіли с високими поверхами і єлектроопаленням. Та і щось мені зовсім не хочется вкидувати гроші у наявний ресурс, і так с початку року автопарк розпродав, поки на потреби не забрали,по одній на ніс залишив.
От лихо, люди виїхати не можуть,а тут і виїздний,і копійка є,а сунусь кудись- розують и роздінуть. Попитав виїхавших- тут 3-5 на себе, там 1-1.5 на пана.А аренда житла? Хоть вішайся..Ото жили до війни!
Торгувати не вмію, та і попит- які там магазини..
Velz
 
Повідомлень: 3
З нами з: 11.09.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 22:35

  smdtranz написав:Velz

если вы не знаете, чем вам заниматься, то незнакомые люди с форума тем более.
можно и на работу пойти или службу.

Вероятно что на ветке про недвижимость форумчанин рассчитает получить совет про пассивный доход от сдачи в аренду Киевской недвижимости.
serg1974
 
Повідомлень: 870
З нами з: 27.10.10
Подякував: 44 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 23:42

  Velz написав:
От лихо, люди виїхати не можуть,а тут і виїздний,і копійка є,а сунусь кудись- розують и роздінуть. Попитав виїхавших- тут 3-5 на себе, там 1-1.5 на пана...


Поясните пожалуйста
serg1974
 
Повідомлень: 870
З нами з: 27.10.10
Подякував: 44 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 23:58

serg1974 я мабуть гілкою помилився. мене цікавить пасивний прибуток, але мабуть нерухомість в Киеві теж не те. Конкуренція страшна,якщо на ОЛХ подивитися, і ціни низькі. А те,що це надійно-зараз би не сказав. Уламки, налоги нові введуть, а то ще і гірше щось. Ну і шо робити? Я вираховую шкалу гіпотетичне життя-"котлета",і на жаль не хвате. Ну це якщо хуйло дрона на хату не кине, тоді все закінчится. Бо жити погано то краще не жити,з моеї точки зору.
Добре, піду мабуть краще про біток спитаю, тут читав форумчанин аирмакс зайшов по 23 и довго хвилювався коли 19 було, цікаво,чи видержав характер і на скільки вийшов, якщо на 50+ то пару таких операцій і мені доволі.
Velz
 
Повідомлень: 3
З нами з: 11.09.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 00:23

  Бетон написав:
  Velz написав:Добридень, шановне панство. Читаю цю та декілька іньших гілок вже з півроку, але наважився зарееструватися та спитати поради..
Я з Дніпра. Маю гарний новий дім, сімью, декілька великих собак як домашніх улюбленців, інвалід, виїздний. Проблема постала с початком вїйни, але зараз дійшла до логічного завершення- ліг невеликий бізнес який нас кормив останні 15 років. Виїзждати кудись поки сенсу не бачу,так як життя буде дорожче ніж тут, хай на рахунок оренди, та і звірів вмвезти малореально і дуже дорого буде їх утримувати за кордоном. Кинути/віддати не збираемось, вони як рідні. Тому питання єміграції не стоїть зараз.
Питання стоїть що робити людині, яка загубила едине джерело заробітку, але має трошки грошей. Як можливо здобути якийсь прибуток на життя, не просто тягаючи с заначки?
Завдання ускладнюется тим, що це Дніпро. І прильоти, і загроза близького підходу ворога до міста с подальшими обстрілами-це треба врахувати.
От і куди можно інвестувати чи як вчинити, щоб жити не на заначку а на пасивний дохід?
В швидкий кінець війни не вірю. Капіталу нашкребу до пару сотень впритик.
Допоможіть порадою,будь ласка.

Точно такая проблема.
Раз вы зашли сюда, на ветку кржн, то пару сотен лучше купить в новостроек с потенциалом роста и сдать в аренду. В Киеве.
Днепр слишком опасен. Одна скверная новость и вся недвижимость Днепра улетит в трубу.
Моему тренеру, влалельцу небольшого бизнеса в Днепре помог купить пару квартир в Грейте. Сейчас он в плюсе на 20 куе с каждой, учитывая войну.

Жалко что вы не попали на военку
Скорость передвижения колонны техники как Град,Смерч, бензовозы, тралы с гусеничной техникой ограничена приемлемой скоростью передвижения тягачей-танко-буковозов МАЗ537-Краз260Б по расходу топлива и оборотам двигателя и составляет порядка 30км/ч
Своим ходом техника может передвигаться и быстрее, но расход будет нереальным.
Вопрос - сколько дней надо кацапам чтоб дойти до Днепра, Киева, Запора или Полтавы с Черкассами даже если колонны будут жечь пять через одну?
Варианты с тысячами ракет от Кима и аятоллы не рассматриваем, долетят и до Киева, и до Одессы с Винницей, не факт что они только на 350км, допилят их - и пятьсот пролетят.
Вторая мировая война двигалась резво там где было развитое ЖД, сейчас пару тонн тротила перережут насыпь так, что и за неделю не восстановишь, вы ж специалист в жд больше меня, кроме того составы по полкилометра проще сжигать и спускать вниз насыпи.
Вопрос - какие скверные новости могут нас ожидать в ближайшее время, если орки не могут сделать ничего кроме как устроить террор по энергетике зимой, ну кроме выбрыков ЗЕкоманды?
барабашов
 
Повідомлень: 4321
З нами з: 16.06.15
Подякував: 279 раз.
Подякували: 347 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 00:30

  барабашов написав:Вопрос - какие скверные новости могут нас ожидать в ближайшее время, если орки не могут сделать ничего кроме как устроить террор по энергетике зимой, ну кроме выбрыков ЗЕкоманды?
ключевое слово ожидать. Это иррационально но влияет на цены ощутимо.

Берём к примеру Коблево. Линия фронта относительно далеко, а цены уже смешные
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/vill ... Wgl11.html

55куе это цена 2-3к убитого хруща в обл центре

  барабашов написав:Вопрос - сколько дней надо кацапам чтоб дойти до Днепра, Киева, Запора или Полтавы с Черкассами даже если колонны будут жечь пять через одну?
а за сколько дней дошли до Мелитополя?

в затоке есть отель Променад, там номера продавали всем желающим. Хочешь сам живёшь, хочешь сам сдаёшь, хочешь сдаешь через компанию дистанционно, они убирают, меняют бельё, ремонтируют кран если потечёт, заселяют/выселяют. Затока не вариант там бизнес сезонный. Зимой оно будет стоять пустым.

. Если что то похожее есть в Трускавце или Сходнице, можно глянуть. Или в курортных городах Европы например в Болгарии, где нет языкового барьера, но там есть нюансы с налогами и комуналкой, а кое где сдавать посуточно вообще запрещено.

У меня так друг арендовал в Чехии, хозяина не видел ни разу, все вопросы решало агенство-посредник. то есть сидите в сврём городе а недвижимость в другой стране приносит доход.

но это теория. Тут на форуме вряд ли кто то таким занимается.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24845
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2409 раз.
Подякували: 3369 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 11943119441194511946
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5466893
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2491, 2492, 2493
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24927 16677372
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 вер, 2024 12:38
Хомякоид
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 55934
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.