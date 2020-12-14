Додано: Чет 12 вер, 2024 00:23

Бетон написав: Velz написав: Добридень, шановне панство. Читаю цю та декілька іньших гілок вже з півроку, але наважився зарееструватися та спитати поради..

Я з Дніпра. Маю гарний новий дім, сімью, декілька великих собак як домашніх улюбленців, інвалід, виїздний. Проблема постала с початком вїйни, але зараз дійшла до логічного завершення- ліг невеликий бізнес який нас кормив останні 15 років. Виїзждати кудись поки сенсу не бачу,так як життя буде дорожче ніж тут, хай на рахунок оренди, та і звірів вмвезти малореально і дуже дорого буде їх утримувати за кордоном. Кинути/віддати не збираемось, вони як рідні. Тому питання єміграції не стоїть зараз.

Питання стоїть що робити людині, яка загубила едине джерело заробітку, але має трошки грошей. Як можливо здобути якийсь прибуток на життя, не просто тягаючи с заначки?

Завдання ускладнюется тим, що це Дніпро. І прильоти, і загроза близького підходу ворога до міста с подальшими обстрілами-це треба врахувати.

От і куди можно інвестувати чи як вчинити, щоб жити не на заначку а на пасивний дохід?

В швидкий кінець війни не вірю. Капіталу нашкребу до пару сотень впритик.

Допоможіть порадою,будь ласка. Добридень, шановне панство. Читаю цю та декілька іньших гілок вже з півроку, але наважився зарееструватися та спитати поради..Я з Дніпра. Маю гарний новий дім, сімью, декілька великих собак як домашніх улюбленців, інвалід, виїздний. Проблема постала с початком вїйни, але зараз дійшла до логічного завершення- ліг невеликий бізнес який нас кормив останні 15 років. Виїзждати кудись поки сенсу не бачу,так як життя буде дорожче ніж тут, хай на рахунок оренди, та і звірів вмвезти малореально і дуже дорого буде їх утримувати за кордоном. Кинути/віддати не збираемось, вони як рідні. Тому питання єміграції не стоїть зараз.Питання стоїть що робити людині, яка загубила едине джерело заробітку, але має трошки грошей. Як можливо здобути якийсь прибуток на життя, не просто тягаючи с заначки?Завдання ускладнюется тим, що це Дніпро. І прильоти, і загроза близького підходу ворога до міста с подальшими обстрілами-це треба врахувати.От і куди можно інвестувати чи як вчинити, щоб жити не на заначку а на пасивний дохід?В швидкий кінець війни не вірю. Капіталу нашкребу до пару сотень впритик.Допоможіть порадою,будь ласка.

Точно такая проблема.

Раз вы зашли сюда, на ветку кржн, то пару сотен лучше купить в новостроек с потенциалом роста и сдать в аренду. В Киеве.

Днепр слишком опасен. Одна скверная новость и вся недвижимость Днепра улетит в трубу.

Моему тренеру, влалельцу небольшого бизнеса в Днепре помог купить пару квартир в Грейте. Сейчас он в плюсе на 20 куе с каждой, учитывая войну. Точно такая проблема.Раз вы зашли сюда, на ветку кржн, то пару сотен лучше купить в новостроек с потенциалом роста и сдать в аренду. В Киеве.Днепр слишком опасен. Одна скверная новость и вся недвижимость Днепра улетит в трубу.Моему тренеру, влалельцу небольшого бизнеса в Днепре помог купить пару квартир в Грейте. Сейчас он в плюсе на 20 куе с каждой, учитывая войну.

Жалко что вы не попали на военкуСкорость передвижения колонны техники как Град,Смерч, бензовозы, тралы с гусеничной техникой ограничена приемлемой скоростью передвижения тягачей-танко-буковозов МАЗ537-Краз260Б по расходу топлива и оборотам двигателя и составляет порядка 30км/чСвоим ходом техника может передвигаться и быстрее, но расход будет нереальным.Вопрос - сколько дней надо кацапам чтоб дойти до Днепра, Киева, Запора или Полтавы с Черкассами даже если колонны будут жечь пять через одну?Варианты с тысячами ракет от Кима и аятоллы не рассматриваем, долетят и до Киева, и до Одессы с Винницей, не факт что они только на 350км, допилят их - и пятьсот пролетят.Вторая мировая война двигалась резво там где было развитое ЖД, сейчас пару тонн тротила перережут насыпь так, что и за неделю не восстановишь, вы ж специалист в жд больше меня, кроме того составы по полкилометра проще сжигать и спускать вниз насыпи.Вопрос - какие скверные новости могут нас ожидать в ближайшее время, если орки не могут сделать ничего кроме как устроить террор по энергетике зимой, ну кроме выбрыков ЗЕкоманды?