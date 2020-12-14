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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 вер, 2024 21:57
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
В Польщі українці зараз скуповують і здають в оренду. Наприклад місто Вжешня, що біля Познань, пані с Херсона має декілька квартир, стабільно від 2000 до 2500 злотих щомісяця. Польща стабільно і попит є на нерухомість. Тому якщо вірите в довгу війну то інвестування в Україну не найкращий варіант.
Додано: Сер 11 вер, 2024 22:21
Бетон
Звичайно,пане Бетон,вы маете рацію. Дніпро і так уже присів з Нового року- люди цвяха не бажають без потреби забити, бо хто його зна що воно буде.Але я вивчав цю гілку і про аренду- бачу що ціни більш вниз та і які новобудови без світла? у нас інвестори добре присіли с високими поверхами і єлектроопаленням. Та і щось мені зовсім не хочется вкидувати гроші у наявний ресурс, і так с початку року автопарк розпродав, поки на потреби не забрали,по одній на ніс залишив.
От лихо, люди виїхати не можуть,а тут і виїздний,і копійка є,а сунусь кудись- розують и роздінуть. Попитав виїхавших- тут 3-5 на себе, там 1-1.5 на пана.А аренда житла? Хоть вішайся..Ото жили до війни!
Торгувати не вмію, та і попит- які там магазини..
Додано: Сер 11 вер, 2024 22:35
Додано: Сер 11 вер, 2024 23:42
Додано: Сер 11 вер, 2024 23:58
serg1974 я мабуть гілкою помилився. мене цікавить пасивний прибуток, але мабуть нерухомість в Киеві теж не те. Конкуренція страшна,якщо на ОЛХ подивитися, і ціни низькі. А те,що це надійно-зараз би не сказав. Уламки, налоги нові введуть, а то ще і гірше щось. Ну і шо робити? Я вираховую шкалу гіпотетичне життя-"котлета",і на жаль не хвате. Ну це якщо хуйло дрона на хату не кине, тоді все закінчится. Бо жити погано то краще не жити,з моеї точки зору.
Добре, піду мабуть краще про біток спитаю, тут читав форумчанин аирмакс зайшов по 23 и довго хвилювався коли 19 було, цікаво,чи видержав характер і на скільки вийшов, якщо на 50+ то пару таких операцій і мені доволі.
Додано: Чет 12 вер, 2024 00:23
Жалко что вы не попали на военку
Скорость передвижения колонны техники как Град,Смерч, бензовозы, тралы с гусеничной техникой ограничена приемлемой скоростью передвижения тягачей-танко-буковозов МАЗ537-Краз260Б по расходу топлива и оборотам двигателя и составляет порядка 30км/ч
Своим ходом техника может передвигаться и быстрее, но расход будет нереальным.
Вопрос - сколько дней надо кацапам чтоб дойти до Днепра, Киева, Запора или Полтавы с Черкассами даже если колонны будут жечь пять через одну?
Варианты с тысячами ракет от Кима и аятоллы не рассматриваем, долетят и до Киева, и до Одессы с Винницей, не факт что они только на 350км, допилят их - и пятьсот пролетят.
Вторая мировая война двигалась резво там где было развитое ЖД, сейчас пару тонн тротила перережут насыпь так, что и за неделю не восстановишь, вы ж специалист в жд больше меня, кроме того составы по полкилометра проще сжигать и спускать вниз насыпи.
Вопрос - какие скверные новости могут нас ожидать в ближайшее время, если орки не могут сделать ничего кроме как устроить террор по энергетике зимой, ну кроме выбрыков ЗЕкоманды?
Додано: Чет 12 вер, 2024 00:30
ключевое слово ожидать. Это иррационально но влияет на цены ощутимо.
Берём к примеру Коблево. Линия фронта относительно далеко, а цены уже смешные
55куе это цена 2-3к убитого хруща в обл центре
а за сколько дней дошли до Мелитополя?
в затоке есть отель Променад, там номера продавали всем желающим. Хочешь сам живёшь, хочешь сам сдаёшь, хочешь сдаешь через компанию дистанционно, они убирают, меняют бельё, ремонтируют кран если потечёт, заселяют/выселяют. Затока не вариант там бизнес сезонный. Зимой оно будет стоять пустым.
. Если что то похожее есть в Трускавце или Сходнице, можно глянуть. Или в курортных городах Европы например в Болгарии, где нет языкового барьера, но там есть нюансы с налогами и комуналкой, а кое где сдавать посуточно вообще запрещено.
У меня так друг арендовал в Чехии, хозяина не видел ни разу, все вопросы решало агенство-посредник. то есть сидите в своём городе а недвижимость в другой стране приносит доход.
но это теория. Тут на форуме вряд ли кто то таким занимается.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 12 вер, 2024 09:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 12 вер, 2024 10:08
зараз час купувати. таких цін на нерухомість Києва не буде. маю на увазі тільки новобудови. попит на оренду в Києві доступних новобудов до 9 поверху шалений.
в олх так здається що всього досталь. почніть дзвонити - нема нічого.
робіть тоді як я, купуйте в польщі і здайте. прийдеться поїздить.
всі інші методи пасивного заробітку - шлак ИМХО
всі інші міста України щодо нерухомості - рухнуть рано чи пізно
Додано: Чет 12 вер, 2024 10:14
напомните ресурс где можно посмотреть на интерактивной карте предложения по аренде конкретно по домам?
спасибо)
Додано: Чет 12 вер, 2024 10:17
Будуть ще дешевші.
В грудні 2024 - сам побачиш.
Щомісячне падіння цін КРЖН зараз: -1,5% в порівннянні з довоєнними цінами.
Чим довше йтиме війна, тим глибше буде падіння і відставання рівня життя цієї території від оточуючих держав. Проте самостійники не можуть по іншому. Вершина їх мислення - деіндустріалізація, депопуляція і пшенично-чавунна територія з медіанною ЗП 400 дол/міс на руки. Грушевський, вінніченка, петлюра, махно - вже чекають прибуття нової команди.
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