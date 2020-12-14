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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 вер, 2024 10:24
Прохожий написав:напомните ресурс где можно посмотреть на интерактивной карте предложения по аренде конкретно по домам?
спасибо)
bird, це аппка для айос
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Додано: Чет 12 вер, 2024 10:28
Бетон написав: Velz написав:Бетон
Звичайно,пане Бетон,вы маете рацію. Дніпро і так уже присів з Нового року- люди цвяха не бажають без потреби забити, бо хто його зна що воно буде.Але я вивчав цю гілку і про аренду- бачу що ціни більш вниз та і які новобудови без світла? у нас інвестори добре присіли с високими поверхами і єлектроопаленням. Та і щось мені зовсім не хочется вкидувати гроші у наявний ресурс, і так с початку року автопарк розпродав, поки на потреби не забрали,по одній на ніс залишив.
От лихо, люди виїхати не можуть,а тут і виїздний,і копійка є,а сунусь кудись- розують и роздінуть. Попитав виїхавших- тут 3-5 на себе, там 1-1.5 на пана.А аренда житла? Хоть вішайся..Ото жили до війни!
Торгувати не вмію, та і попит- які там магазини..
зараз час купувати. таких цін на нерухомість Києва не буде. маю на увазі тільки новобудови. попит на оренду в Києві доступних новобудов до 9 поверху шалений.
в олх так здається що всього досталь. почніть дзвонити - нема нічого.
робіть тоді як я, купуйте в польщі і здайте. прийдеться поїздить.
всі інші методи пасивного заробітку - шлак ИМХО
всі інші міста України щодо нерухомості - рухнуть рано чи пізно
цены на нормальный новострой космические. как и риски.
ну такое...
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