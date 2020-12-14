bird, це аппка для айосПрохожий написав:напомните ресурс где можно посмотреть на интерактивной карте предложения по аренде конкретно по домам?
спасибо)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 вер, 2024 10:24
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
bird, це аппка для айос
Додано: Чет 12 вер, 2024 10:28
цены на нормальный новострой космические. как и риски.
ну такое...
Додано: Чет 12 вер, 2024 11:15
Дивіться,я вам дещо розкажу про ринок. Я власник невеликої фірми,займались ремонтом квартир та будинків, робили чесно, роботи було більше ніж могли зробити, брати аби кого щоб розвинутись- не хотіли, щоб не було браку. Скажімо так,нам хватало. З початку війни до середини 2022 роботи не було зовсім. На фоні контрнаступу в Харкові та Херсоні роботи стало як до війни, причому різко. Обстріли єнергетики и блекаути були людям до дупи, дивився роботу при ліхтарях і успішно брав її. Таке тривало до середини 2023, завядки обіцянкам про кофе в Криму і так далі.Коли контрнаступ провалився,роботи стало менше,але вона була. з весни 2024, на фоні обстрілів енергетики с введенням графіків 2/7 та приняттям закону про мобілізацію- її не стало зовсім, новостройки як обрізало, ото хіба кому дачку під виживаніе зробити.
На мою думку це непогано ілюструе ситуацію на ринку нерухомості. Гроші є у частини населення. Але вони швидше поміняють авто (бо на ньому можно виїхати), проїсть/пробухае (бо це вкладення в себе) а нерухомість стала тягарем. Як і мені, в тому числі, нахрена я той дім будував..А дітей як вивозять? це ж просто пипець. А це,в тому числі, майбутій потенційний орендар або замовник.
В Польші..На піку купляти таке собі. Я може помиляюсь,але ціни там зробили Х2 з 22 року..
Додано: Чет 12 вер, 2024 11:41
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
все просто
самая дешевая цена на 1к в разумной близости до метро в новстрое начинается от 1500 долл за метр
+ ремонт простенький с мебелью = 500 долл за метр
это уже 2к.
+ налоги = 2.2к
т.е. над опродавать минимум за 3к чтоб оно того стоило в сегменте эконом
и кому оно надо?
Додано: Чет 12 вер, 2024 12:07
Ви самі чудово можете аналізувати поточну ситуацію.
Навіщо вам поради місцевих дописувачів?
Багато з них зараз сидить в майні яке не продати не нормально здати.
Тямущі інвестори тут вже майже не з'являються.
Додано: Чет 12 вер, 2024 12:17
З травня 2019, коли муТрий нарот дружно проголосував за "барьбу с карупцієй" і "вайни нє будєт!". Вже тоді розумним людям стало ясно, що на цю територію насувається грандіозний pizdeс. І нова хвиля самостійних керманичів підтвердила ці здогадки, навіть перевершила їх.
Стосовно електроенергії, на зиму. Лише близько 60 МВт в Україні наразі побудовано з анонсованих 1000 Мвт, "Гігавата Зеленського". Самостійна влада реально нічого не може, не вміє і не хоче робити. І так вже 33 роки
Востаннє редагувалось Frant в Чет 12 вер, 2024 12:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 12 вер, 2024 12:23
единственное что добавлю, любое явление - временное. Сейчас у людей плохие ожидания поэтому что-то можно дешево купить. Но выгодно продать или сдать - большое ХЗ. Лет через 5 будем рассказывать друг другу про запакованные в керамогранит квартиры па 5 копеек, когда таких цен уже и близко не будет.
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