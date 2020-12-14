Додано: Чет 12 вер, 2024 11:15

Дивіться,я вам дещо розкажу про ринок. Я власник невеликої фірми,займались ремонтом квартир та будинків, робили чесно, роботи було більше ніж могли зробити, брати аби кого щоб розвинутись- не хотіли, щоб не було браку. Скажімо так,нам хватало. З початку війни до середини 2022 роботи не було зовсім. На фоні контрнаступу в Харкові та Херсоні роботи стало як до війни, причому різко. Обстріли єнергетики и блекаути були людям до дупи, дивився роботу при ліхтарях і успішно брав її. Таке тривало до середини 2023, завядки обіцянкам про кофе в Криму і так далі.Коли контрнаступ провалився,роботи стало менше,але вона була. з весни 2024, на фоні обстрілів енергетики с введенням графіків 2/7 та приняттям закону про мобілізацію- її не стало зовсім, новостройки як обрізало, ото хіба кому дачку під виживаніе зробити.

На мою думку це непогано ілюструе ситуацію на ринку нерухомості. Гроші є у частини населення. Але вони швидше поміняють авто (бо на ньому можно виїхати), проїсть/пробухае (бо це вкладення в себе) а нерухомість стала тягарем. Як і мені, в тому числі, нахрена я той дім будував..А дітей як вивозять? це ж просто пипець. А це,в тому числі, майбутій потенційний орендар або замовник.

В Польші..На піку купляти таке собі. Я може помиляюсь,але ціни там зробили Х2 з 22 року..