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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11945119461194711948>
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 10:24

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Прохожий написав:напомните ресурс где можно посмотреть на интерактивной карте предложения по аренде конкретно по домам?
спасибо)
bird, це аппка для айос
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 10:28

  Бетон написав:
  Velz написав:Бетон
Звичайно,пане Бетон,вы маете рацію. Дніпро і так уже присів з Нового року- люди цвяха не бажають без потреби забити, бо хто його зна що воно буде.Але я вивчав цю гілку і про аренду- бачу що ціни більш вниз та і які новобудови без світла? у нас інвестори добре присіли с високими поверхами і єлектроопаленням. Та і щось мені зовсім не хочется вкидувати гроші у наявний ресурс, і так с початку року автопарк розпродав, поки на потреби не забрали,по одній на ніс залишив.
От лихо, люди виїхати не можуть,а тут і виїздний,і копійка є,а сунусь кудись- розують и роздінуть. Попитав виїхавших- тут 3-5 на себе, там 1-1.5 на пана.А аренда житла? Хоть вішайся..Ото жили до війни!
Торгувати не вмію, та і попит- які там магазини..

зараз час купувати. таких цін на нерухомість Києва не буде. маю на увазі тільки новобудови. попит на оренду в Києві доступних новобудов до 9 поверху шалений.
в олх так здається що всього досталь. почніть дзвонити - нема нічого.
робіть тоді як я, купуйте в польщі і здайте. прийдеться поїздить.

всі інші методи пасивного заробітку - шлак ИМХО
всі інші міста України щодо нерухомості - рухнуть рано чи пізно


цены на нормальный новострой космические. как и риски.
ну такое...
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 11:15

Дивіться,я вам дещо розкажу про ринок. Я власник невеликої фірми,займались ремонтом квартир та будинків, робили чесно, роботи було більше ніж могли зробити, брати аби кого щоб розвинутись- не хотіли, щоб не було браку. Скажімо так,нам хватало. З початку війни до середини 2022 роботи не було зовсім. На фоні контрнаступу в Харкові та Херсоні роботи стало як до війни, причому різко. Обстріли єнергетики и блекаути були людям до дупи, дивився роботу при ліхтарях і успішно брав її. Таке тривало до середини 2023, завядки обіцянкам про кофе в Криму і так далі.Коли контрнаступ провалився,роботи стало менше,але вона була. з весни 2024, на фоні обстрілів енергетики с введенням графіків 2/7 та приняттям закону про мобілізацію- її не стало зовсім, новостройки як обрізало, ото хіба кому дачку під виживаніе зробити.
На мою думку це непогано ілюструе ситуацію на ринку нерухомості. Гроші є у частини населення. Але вони швидше поміняють авто (бо на ньому можно виїхати), проїсть/пробухае (бо це вкладення в себе) а нерухомість стала тягарем. Як і мені, в тому числі, нахрена я той дім будував..А дітей як вивозять? це ж просто пипець. А це,в тому числі, майбутій потенційний орендар або замовник.
В Польші..На піку купляти таке собі. Я може помиляюсь,але ціни там зробили Х2 з 22 року..
Velz
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 11:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

все просто
самая дешевая цена на 1к в разумной близости до метро в новстрое начинается от 1500 долл за метр
+ ремонт простенький с мебелью = 500 долл за метр

это уже 2к.
+ налоги = 2.2к
т.е. над опродавать минимум за 3к чтоб оно того стоило в сегменте эконом

и кому оно надо?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 12:07

  Velz написав:serg1974 я мабуть гілкою помилився. мене цікавить пасивний прибуток, але мабуть нерухомість в Киеві теж не те. Конкуренція страшна,якщо на ОЛХ подивитися, і ціни низькі. А те,що це надійно-зараз би не сказав. Уламки, налоги нові введуть, а то ще і гірше щось. Ну і шо робити? Я вираховую шкалу гіпотетичне життя-"котлета",і на жаль не хвате. Ну це якщо хуйло дрона на хату не кине, тоді все закінчится. Бо жити погано то краще не жити,з моеї точки зору.
Добре, піду мабуть краще про біток спитаю, тут читав форумчанин аирмакс зайшов по 23 и довго хвилювався коли 19 було, цікаво,чи видержав характер і на скільки вийшов, якщо на 50+ то пару таких операцій і мені доволі.

Ви самі чудово можете аналізувати поточну ситуацію.
Навіщо вам поради місцевих дописувачів?
Багато з них зараз сидить в майні яке не продати не нормально здати.
Тямущі інвестори тут вже майже не з'являються.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 12:23

  Velz написав:На мою думку це непогано ілюструе ситуацію на ринку нерухомості. Гроші є у частини населення. Але вони швидше поміняють авто (бо на ньому можно виїхати), проїсть/пробухае (бо це вкладення в себе) а нерухомість стала тягарем. Як і мені, в тому числі, нахрена я той дім будував..А дітей як вивозять? це ж просто пипець. А це,в тому числі, майбутій потенційний орендар або замовник.
В Польші..На піку купляти таке собі. Я може помиляюсь,але ціни там зробили Х2 з 22 року..
единственное что добавлю, любое явление - временное. Сейчас у людей плохие ожидания поэтому что-то можно дешево купить. Но выгодно продать или сдать - большое ХЗ. Лет через 5 будем рассказывать друг другу про запакованные в керамогранит квартиры па 5 копеек, когда таких цен уже и близко не будет.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 12:26

UA
ну так,але мій аналіз показує що "всьо". Це трохи важко прийняти, тому я "трепыхаюсь" у агонії, намагаючись вибрати якусь стратегію. найгіршим є те, що є що втрачати. Тіпа сидіти ровно= косарь в місяць мінус, виїхати- по розповідям людей теж косарь в місяць мінус,якщо не в бараці жити ( ну тупо заробляешь 1-1,5 а саме житло 1-1,2)- то виходить знову в минус але ще і робити треба. + вся оце по мові незвичній, рецепти, ну самі розуміете. То я прийшов до висновку що пат. Думав може хто шо розумне підкаже.
Velz
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 12:46

  Velz написав:То я прийшов до висновку що пат. Думав може хто шо розумне підкаже.
Читайте книги, много общайтесь с РАЗНЫМИ людьми не только своего круга, может поедьте куда то, посмотрите как там люди живут, чем дышат. Попытайтесь осознать что есть ценности которые дороже денег и они доступны. Меняйте мир на своём уровне. Пат это упереться, что нужен доход и желательно прямо сегодня. Надеюсь мой совет вам чем то поможет.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 12:50

  Velz написав:UA
ну так,але мій аналіз показує що "всьо". Це трохи важко прийняти, тому я "трепыхаюсь" у агонії, намагаючись вибрати якусь стратегію. найгіршим є те, що є що втрачати. Тіпа сидіти ровно= косарь в місяць мінус, виїхати- по розповідям людей теж косарь в місяць мінус,якщо не в бараці жити ( ну тупо заробляешь 1-1,5 а саме житло 1-1,2)- то виходить знову в минус але ще і робити треба. + вся оце по мові незвичній, рецепти, ну самі розуміете. То я прийшов до висновку що пат. Думав може хто шо розумне підкаже.

У нас з замовленнями теж саме. З весни 2024 нуль об'єктів.
Іншого методу ніж зміна локації за кордон не існує.
Тільки ви можете виїхати, а я ні. Ви можете купити квартиру в Польщі, здати її за косарь і пробувати займатися ремонтами там.
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 13:39

  kingkongovets написав:
Прохожий написав:напомните ресурс где можно посмотреть на интерактивной карте предложения по аренде конкретно по домам?
спасибо)
bird, це аппка для айос

это знаю)
а для андроида нет ничего подобного?
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