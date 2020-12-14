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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 вер, 2024 13:49
возле метро Васильковская, ЖК Голосиевский, красивый внешне дом, но 1к 110 тыс $ голые стены. Когда обвал?
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Додано: Чет 12 вер, 2024 13:53
Прохожий написав: kingkongovets написав:
Прохожий написав:напомните ресурс где можно посмотреть на интерактивной карте предложения по аренде конкретно по домам?
спасибо)
bird, це аппка для айос
это знаю)
а для андроида нет ничего подобного?
Є від Бомбера. m2bomber пошукайте
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Faceless
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