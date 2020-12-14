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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11945119461194711948
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 13:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

возле метро Васильковская, ЖК Голосиевский, красивый внешне дом, но 1к 110 тыс $ голые стены. Когда обвал?
Примат
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 13:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Прохожий написав:
  kingkongovets написав:
Прохожий написав:напомните ресурс где можно посмотреть на интерактивной карте предложения по аренде конкретно по домам?
спасибо)
bird, це аппка для айос

это знаю)
а для андроида нет ничего подобного?
Є від Бомбера. m2bomber пошукайте
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 14:27

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 14:33

  Примат написав:возле метро Васильковская, ЖК Голосиевский, красивый внешне дом, но 1к 110 тыс $ голые стены. Когда обвал?

успехов в продаже

"дела не плохи, пока есть лохи"
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 14:42

  Феодал написав:
  Примат написав:возле метро Васильковская, ЖК Голосиевский, красивый внешне дом, но 1к 110 тыс $ голые стены. Когда обвал?

успехов в продаже

"дела не плохи, пока есть лохи"

получается обвал нам не светит
Примат
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 14:46

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Примат написав:
  Феодал написав:
  Примат написав:возле метро Васильковская, ЖК Голосиевский, красивый внешне дом, но 1к 110 тыс $ голые стены. Когда обвал?

успехов в продаже

"дела не плохи, пока есть лохи"

получается обвал нам не светит
Ця тема існує з 2009 року. За цей час були періоди і зниження і росту, але щоразу апологєтам обвалу зниження цін було недостатнім, обвал недостатньо обвальний. Це вже традиція.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 15:18

  Феодал написав:
  Примат написав:возле метро Васильковская, ЖК Голосиевский, красивый внешне дом, но 1к 110 тыс $ голые стены. Когда обвал?

успехов в продаже

"дела не плохи, пока есть лохи"

Знакомый айтишник
машину купил дебильную, ломучее ведро. квартиру покупает 3к в панеле на 15 этаже. В панеле на 15 за 90 куе

Э.э.нет, лифты не работают, выше 9 этажа нет воды, панели складываются как карточные домики, холоднючие, летом жара, в цене
теряет как титаник - айтишник, бинго!, почему бы не купить это говно?😅
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 15:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Купил потому что со 110иыс уступили до 90?
Ремонт какой?
Воды нет всегда или только при отключениях ЭЭ по графику?
барабашов
 
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