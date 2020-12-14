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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 вер, 2024 13:49
возле метро Васильковская, ЖК Голосиевский, красивый внешне дом, но 1к 110 тыс $ голые стены. Когда обвал?
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Примат
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Додано: Чет 12 вер, 2024 13:53
Прохожий написав: kingkongovets написав:
Прохожий написав:напомните ресурс где можно посмотреть на интерактивной карте предложения по аренде конкретно по домам?
спасибо)
bird, це аппка для айос
это знаю)
а для андроида нет ничего подобного?
Є від Бомбера. m2bomber пошукайте
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Faceless
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Додано: Чет 12 вер, 2024 14:27
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Ірина_
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Додано: Чет 12 вер, 2024 14:33
Примат написав:
возле метро Васильковская, ЖК Голосиевский, красивый внешне дом, но 1к 110 тыс $ голые стены. Когда обвал?
успехов в продаже
"дела не плохи, пока есть лохи"
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Феодал
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Додано: Чет 12 вер, 2024 14:42
Феодал написав: Примат написав:
возле метро Васильковская, ЖК Голосиевский, красивый внешне дом, но 1к 110 тыс $ голые стены. Когда обвал?
успехов в продаже
"дела не плохи, пока есть лохи"
получается обвал нам не светит
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Примат
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Додано: Чет 12 вер, 2024 14:46
Примат написав: Феодал написав: Примат написав:
возле метро Васильковская, ЖК Голосиевский, красивый внешне дом, но 1к 110 тыс $ голые стены. Когда обвал?
успехов в продаже
"дела не плохи, пока есть лохи"
получается обвал нам не светит
Ця тема існує з 2009 року. За цей час були періоди і зниження і росту, але щоразу апологєтам обвалу зниження цін було недостатнім, обвал недостатньо обвальний. Це вже традиція.
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Faceless
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Додано: Чет 12 вер, 2024 15:18
Феодал написав: Примат написав:
возле метро Васильковская, ЖК Голосиевский, красивый внешне дом, но 1к 110 тыс $ голые стены. Когда обвал?
успехов в продаже
"дела не плохи, пока есть лохи"
Знакомый айтишник
машину купил дебильную, ломучее ведро. квартиру покупает 3к в панеле на 15 этаже. В панеле на 15 за 90 куе
Э.э.нет, лифты не работают, выше 9 этажа нет воды, панели складываются как карточные домики, холоднючие, летом жара, в цене
теряет как титаник - айтишник, бинго!, почему бы не купить это говно?😅
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Бетон
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Додано: Чет 12 вер, 2024 15:34
Купил потому что со 110иыс уступили до 90?
Ремонт какой?
Воды нет всегда или только при отключениях ЭЭ по графику?
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барабашов
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Додано: Чет 12 вер, 2024 16:11
Пане Бетон, якщо маете час та натхнення, киньте телеграм в ПП, бо я не можу. Хотів попитати вас по нерухомості Польщі.
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Velz
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Додано: Чет 12 вер, 2024 16:50
барабашов написав:
Купил потому что со 110иыс уступили до 90?
Ремонт какой?
Воды нет всегда или только при отключениях ЭЭ по графику?
20 летний ремонт. А какой еще может айтишник без головы выбрать?
Или Ява скрипт чему-то другому научит
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Бетон
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