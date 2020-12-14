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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11946119471194811949
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 18:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:А какой еще может айтишник без головы выбрать?
Или Ява скрипт чему-то другому научит

Смешно читать.
Айтишник купил машину ХЗ за сколько, но дебильную. Халупу 3к за 90К в панельке. А у вас с весны 2024 ни одного заказа )))
dimo_0n
 
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