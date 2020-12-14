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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 вер, 2024 18:11
Бетон написав:
А какой еще может айтишник без головы выбрать?
Или Ява скрипт чему-то другому научит
Смешно читать.
Айтишник купил машину ХЗ за сколько, но дебильную. Халупу 3к за 90К в панельке. А у вас с весны 2024 ни одного заказа )))
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dimo_0n
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Додано: Чет 12 вер, 2024 18:53
dimo_0n написав: Бетон написав:
А какой еще может айтишник без головы выбрать?
Или Ява скрипт чему-то другому научит
Смешно читать.
Айтишник купил машину ХЗ за сколько, но дебильную. Халупу 3к за 90К в панельке. А у вас с весны 2024 ни одного заказа )))
потому что покупают только дебильные товары за хулиард денег. А у бетона дебильных панелек с ремонтами из 2000х нет.
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Wirująświatła
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Додано: Чет 12 вер, 2024 20:37
dimo_0n написав: Бетон написав:
А какой еще может айтишник без головы выбрать?
Или Ява скрипт чему-то другому научит
Смешно читать.
Айтишник купил машину ХЗ за сколько, но дебильную. Халупу 3к за 90К в панельке. А у вас с весны 2024 ни одного заказа )))
Ну это был сарказм и самоирония.
А если серьёзно, в студенчестве я знал проводника в электричке, который тоже за год покупал машину сбивая мелочь с зайцев, а я у меня на трамвай денег не было.
К деньгам, пусть и дурным из программирования он лайн казино, такое же отношение. Откуда пришли туда и уйдут.
Поэтому я рад, что вам смешно читать. Посмотрим кому смешнее будет, так сказать, в конце отчётного периода
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Бетон
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Додано: Чет 12 вер, 2024 20:43
Wirująświatła написав: Velz написав:
То я прийшов до висновку що пат. Думав може хто шо розумне підкаже.
Читайте книги, много общайтесь с РАЗНЫМИ людьми не только своего круга, может поедьте куда то, посмотрите как там люди живут, чем дышат. Попытайтесь осознать что есть ценности которые дороже денег и они доступны. Меняйте мир на своём уровне. Пат это упереться, что нужен доход и желательно прямо сегодня. Надеюсь мой совет вам чем то поможет.
У людей которые жили в хостеле и вкалывали по 10-12 часов без всякого соцпакета, план действий простой как никогда. Главное к дядке Шольцу добраться.
У кого здесь что то было, ситуация сложнее.
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UA
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Додано: Чет 12 вер, 2024 20:51
UA
Отож.. Якби я був бідний- було б простіше. Чи якби багатий був. А так ні богу свічка, ні чорту кочерга.
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Velz
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Додано: Чет 12 вер, 2024 21:01
Бетон написав:
Посмотрим кому смешнее будет, так сказать, в конце отчётного периода
думаете ТАМ спросят сколько вы заработали?
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Wirująświatła
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Додано: Чет 12 вер, 2024 21:26
Wirująświatła написав: Бетон написав:
Посмотрим кому смешнее будет, так сказать, в конце отчётного периода
думаете ТАМ спросят сколько вы заработали?
Я имел ввиду отчётный период, скажем 2 годика, а не полный расчёт на кассе в конце зала 😅
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Бетон
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Додано: Чет 12 вер, 2024 21:26
Wirująświatła написав: Бетон написав:
Посмотрим кому смешнее будет, так сказать, в конце отчётного периода
думаете ТАМ спросят сколько вы заработали?
Так якщо «деньги не главное», может фаталисты начнут хотя бы донатить на ЗСУ? Если уж «налоги все равно разворуют».
А то об этом ТАМ как раз спросить могут. Да и ТУТ..
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Додано: Чет 12 вер, 2024 21:30
Лучше собирать на "подводную уточку" для удачной рыбалки на молдавском берегу Днестра
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