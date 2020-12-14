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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11946119471194811949
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 18:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:А какой еще может айтишник без головы выбрать?
Или Ява скрипт чему-то другому научит

Смешно читать.
Айтишник купил машину ХЗ за сколько, но дебильную. Халупу 3к за 90К в панельке. А у вас с весны 2024 ни одного заказа )))
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 18:53

  dimo_0n написав:
  Бетон написав:А какой еще может айтишник без головы выбрать?
Или Ява скрипт чему-то другому научит

Смешно читать.
Айтишник купил машину ХЗ за сколько, но дебильную. Халупу 3к за 90К в панельке. А у вас с весны 2024 ни одного заказа )))

потому что покупают только дебильные товары за хулиард денег. А у бетона дебильных панелек с ремонтами из 2000х нет.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 20:37

  dimo_0n написав:
  Бетон написав:А какой еще может айтишник без головы выбрать?
Или Ява скрипт чему-то другому научит

Смешно читать.
Айтишник купил машину ХЗ за сколько, но дебильную. Халупу 3к за 90К в панельке. А у вас с весны 2024 ни одного заказа )))

Ну это был сарказм и самоирония.
А если серьёзно, в студенчестве я знал проводника в электричке, который тоже за год покупал машину сбивая мелочь с зайцев, а я у меня на трамвай денег не было.
К деньгам, пусть и дурным из программирования он лайн казино, такое же отношение. Откуда пришли туда и уйдут.

Поэтому я рад, что вам смешно читать. Посмотрим кому смешнее будет, так сказать, в конце отчётного периода
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 20:43

  Wirująświatła написав:
  Velz написав:То я прийшов до висновку що пат. Думав може хто шо розумне підкаже.
Читайте книги, много общайтесь с РАЗНЫМИ людьми не только своего круга, может поедьте куда то, посмотрите как там люди живут, чем дышат. Попытайтесь осознать что есть ценности которые дороже денег и они доступны. Меняйте мир на своём уровне. Пат это упереться, что нужен доход и желательно прямо сегодня. Надеюсь мой совет вам чем то поможет.

У людей которые жили в хостеле и вкалывали по 10-12 часов без всякого соцпакета, план действий простой как никогда. Главное к дядке Шольцу добраться.
У кого здесь что то было, ситуация сложнее.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 20:51

UA
Отож.. Якби я був бідний- було б простіше. Чи якби багатий був. А так ні богу свічка, ні чорту кочерга.
Velz
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 21:01

  Бетон написав:Посмотрим кому смешнее будет, так сказать, в конце отчётного периода
думаете ТАМ спросят сколько вы заработали?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 21:26

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:Посмотрим кому смешнее будет, так сказать, в конце отчётного периода
думаете ТАМ спросят сколько вы заработали?

Я имел ввиду отчётный период, скажем 2 годика, а не полный расчёт на кассе в конце зала 😅
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 21:26

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:Посмотрим кому смешнее будет, так сказать, в конце отчётного периода
думаете ТАМ спросят сколько вы заработали?

Так якщо «деньги не главное», может фаталисты начнут хотя бы донатить на ЗСУ? Если уж «налоги все равно разворуют».
А то об этом ТАМ как раз спросить могут. Да и ТУТ..
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 21:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Лучше собирать на "подводную уточку" для удачной рыбалки на молдавском берегу Днестра
барабашов
 
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