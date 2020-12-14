Додано: Чет 12 вер, 2024 20:37

dimo_0n написав: Бетон написав: А какой еще может айтишник без головы выбрать?

Или Ява скрипт чему-то другому научит А какой еще может айтишник без головы выбрать?Или Ява скрипт чему-то другому научит

Смешно читать.

Айтишник купил машину ХЗ за сколько, но дебильную. Халупу 3к за 90К в панельке. А у вас с весны 2024 ни одного заказа ))) Смешно читать.Айтишник купил машину ХЗ за сколько, но дебильную. Халупу 3к за 90К в панельке. А у вас с весны 2024 ни одного заказа )))

Ну это был сарказм и самоирония.А если серьёзно, в студенчестве я знал проводника в электричке, который тоже за год покупал машину сбивая мелочь с зайцев, а я у меня на трамвай денег не было.К деньгам, пусть и дурным из программирования он лайн казино, такое же отношение. Откуда пришли туда и уйдут.Поэтому я рад, что вам смешно читать. Посмотрим кому смешнее будет, так сказать, в конце отчётного периода