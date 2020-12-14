|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 вер, 2024 22:20
Бетон написав:
Я имел ввиду отчётный период, скажем 2 годика, а не полный расчёт на кассе в конце зала 😅
Ну от тот айтишнег так само имел тебя ввиду ))
Вы как маленький, обоссаный дрышь, шото меряете какой-то линейкой. У кого чёт больше или меньше....
Вы себя с собой сравнивай. С тем, весенним, у которого ни одного заказа... И сегодняшним...
Чё вы себя сравниваеешь с програмером, а не с Ахметовым или Ермаком? ))
-
dimo_0n
-
-
- Повідомлень: 492
- З нами з: 21.10.18
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 вер, 2024 22:51
dimo_0n написав: Бетон написав:
Я имел ввиду отчётный период, скажем 2 годика, а не полный расчёт на кассе в конце зала 😅
Ну от тот айтишнег так само имел тебя ввиду ))
Вы как маленький, обоссаный дрышь, шото меряете какой-то линейкой. У кого чёт больше или меньше....
Вы себя с собой сравнивай. С тем, весенним, у которого ни одного заказа... И сегодняшним...
Чё вы себя сравниваеешь с програмером, а не с Ахметовым или Ермаком? ))
Что-то мне подсказывает, что обосцаный здесь ты димон. Только ты здесь видишь сравнение кого-то с кем-то. Я же имел ввиду логику типичного ботана за компом, не приспособленного к реальной жизни. Это поняли все, кроме обиженного димона, который припёрся сюда вытряхивать ссанину.
Нет заказов, ты чё, думаешь у меня денег меньше? Нет заказов в стройке, появились другие источники дохода. В других странах.
Что не убивает, делает сильнее.
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 3318
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 206 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 вер, 2024 22:58
Wirująświatła написав: Бетон написав:
Я имел ввиду отчётный период, скажем 2 годика, а не полный расчёт на кассе в конце зала
мелковато. Вам же не 25?
Чуть чуть больше. Самую малость
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 3318
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 206 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 вер, 2024 23:06
Бетон написав: dimo_0n написав: Бетон написав:
Я имел ввиду отчётный период, скажем 2 годика, а не полный расчёт на кассе в конце зала 😅
Ну от тот айтишнег так само имел тебя ввиду ))
Вы как маленький, обоссаный дрышь, шото меряете какой-то линейкой. У кого чёт больше или меньше....
Вы себя с собой сравнивай. С тем, весенним, у которого ни одного заказа... И сегодняшним...
Чё вы себя сравниваеешь с програмером, а не с Ахметовым или Ермаком? ))
Что-то мне подсказывает, что обосцаный здесь ты димон. Только ты здесь видишь сравнение кого-то с кем-то. Я же имел ввиду логику типичного ботана за компом, не приспособленного к реальной жизни. Это поняли все, кроме обиженного димона, который припёрся сюда вытряхивать ссанину.
Нет заказов, ты чё, думаешь у меня денег меньше? Нет заказов в стройке, появились другие источники дохода. В других странах.
Что не убивает, делает сильнее.
Или разрушает суставы и позвоночник
Про карьеру Колемана ты ж в курсе? "Бери ношу по себе чтоб не падать при ходьбе". Поговорка изфильма времён моего обучения и на Гагарина, и присяги на первой победе
Технадзор кстати сейчас только на госзаказах и выезжает, хотя стройки крутятся и краны не убирают, и вообще Ермолаев достраивает "Линкор Тирпиц" рядом с Мост-Сити
По теме - заказчики выехали и объекты законсервировали или просто затаились? Продаж то толком вроде нет, тем более по хотелкам.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 4328
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 279 раз.
- Подякували: 347 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1374
|5467300
|
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
|
|24927
|16677941
|
|
|3
|55938
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|