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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11947119481194911950
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 22:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:Я имел ввиду отчётный период, скажем 2 годика, а не полный расчёт на кассе в конце зала 😅

Ну от тот айтишнег так само имел тебя ввиду ))

Вы как маленький, обоссаный дрышь, шото меряете какой-то линейкой. У кого чёт больше или меньше....

Вы себя с собой сравнивай. С тем, весенним, у которого ни одного заказа... И сегодняшним...

Чё вы себя сравниваеешь с програмером, а не с Ахметовым или Ермаком? ))
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 22:51

  dimo_0n написав:
  Бетон написав:Я имел ввиду отчётный период, скажем 2 годика, а не полный расчёт на кассе в конце зала 😅

Ну от тот айтишнег так само имел тебя ввиду ))

Вы как маленький, обоссаный дрышь, шото меряете какой-то линейкой. У кого чёт больше или меньше....

Вы себя с собой сравнивай. С тем, весенним, у которого ни одного заказа... И сегодняшним...

Чё вы себя сравниваеешь с програмером, а не с Ахметовым или Ермаком? ))

Что-то мне подсказывает, что обосцаный здесь ты димон. Только ты здесь видишь сравнение кого-то с кем-то. Я же имел ввиду логику типичного ботана за компом, не приспособленного к реальной жизни. Это поняли все, кроме обиженного димона, который припёрся сюда вытряхивать ссанину.
Нет заказов, ты чё, думаешь у меня денег меньше? Нет заказов в стройке, появились другие источники дохода. В других странах.
Что не убивает, делает сильнее.
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 22:58

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:Я имел ввиду отчётный период, скажем 2 годика, а не полный расчёт на кассе в конце зала
мелковато. Вам же не 25?

Чуть чуть больше. Самую малость
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 23:06

  Бетон написав:
  dimo_0n написав:
  Бетон написав:Я имел ввиду отчётный период, скажем 2 годика, а не полный расчёт на кассе в конце зала 😅

Ну от тот айтишнег так само имел тебя ввиду ))

Вы как маленький, обоссаный дрышь, шото меряете какой-то линейкой. У кого чёт больше или меньше....

Вы себя с собой сравнивай. С тем, весенним, у которого ни одного заказа... И сегодняшним...

Чё вы себя сравниваеешь с програмером, а не с Ахметовым или Ермаком? ))

Что-то мне подсказывает, что обосцаный здесь ты димон. Только ты здесь видишь сравнение кого-то с кем-то. Я же имел ввиду логику типичного ботана за компом, не приспособленного к реальной жизни. Это поняли все, кроме обиженного димона, который припёрся сюда вытряхивать ссанину.
Нет заказов, ты чё, думаешь у меня денег меньше? Нет заказов в стройке, появились другие источники дохода. В других странах.
Что не убивает, делает сильнее.

Или разрушает суставы и позвоночник
Про карьеру Колемана ты ж в курсе? "Бери ношу по себе чтоб не падать при ходьбе". Поговорка изфильма времён моего обучения и на Гагарина, и присяги на первой победе
Технадзор кстати сейчас только на госзаказах и выезжает, хотя стройки крутятся и краны не убирают, и вообще Ермолаев достраивает "Линкор Тирпиц" рядом с Мост-Сити
По теме - заказчики выехали и объекты законсервировали или просто затаились? Продаж то толком вроде нет, тем более по хотелкам.
барабашов
 
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