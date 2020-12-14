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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11947119481194911950
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 22:47

dimo_0n На захист пана Бетона маю сказати що люди з айті дійсно, декілька відокремлені іноді від реальності. В мене теж знайомий такий е, якому похрін на оточуючее, в нього завжди е бабло, пропиває до ста штук на місяць і у відповідь на застороги відповідае- "Дойдут до Павлика-выеду! Не выеду за 10-выеду за 50" і хрін йому що поробиш. І виїде ж,падло таке,ще и на новенькому GLS, і завжди буде мати копійку, хоть на острові сидячи,аби интернет був. Заздрю йому,якщо честно. Того що робота завжди з ним. Сидить в трусах на хаті, кнопає собі, і нормально.
Velz
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 22:58

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:Я имел ввиду отчётный период, скажем 2 годика, а не полный расчёт на кассе в конце зала
мелковато. Вам же не 25?

Чуть чуть больше. Самую малость
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 07:13

Почався дорожай!
Frant
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