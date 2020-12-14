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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11948119491195011951>
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 22:47

dimo_0n На захист пана Бетона маю сказати що люди з айті дійсно, декілька відокремлені іноді від реальності. В мене теж знайомий такий е, якому похрін на оточуючее, в нього завжди е бабло, пропиває до ста штук на місяць і у відповідь на застороги відповідае- "Дойдут до Павлика-выеду! Не выеду за 10-выеду за 50" і хрін йому що поробиш. І виїде ж,падло таке,ще и на новенькому GLS, і завжди буде мати копійку, хоть на острові сидячи,аби интернет був. Заздрю йому,якщо честно. Того що робота завжди з ним. Сидить в трусах на хаті, кнопає собі, і нормально.
Velz
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 22:58

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:Я имел ввиду отчётный период, скажем 2 годика, а не полный расчёт на кассе в конце зала
мелковато. Вам же не 25?

Чуть чуть больше. Самую малость
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 08:50

  dimo_0n написав:
  Velz написав:На захист пана Бетона маю сказати що люди з айті дійсно, декілька відокремлені іноді від реальності.

Так эт не на захист бетона, а на зависть... Не путайте.
Тупые айтишнеги смогли обучиться выгодной в текущее время профессии, продать себя на конкурентном рынке и в итоге иметь мешочки денег, чтоб без проблем куплять не реношки дизельные, и жить в кайф для себя.
Во тупые яваскрипткры, как бетон сказал, сидящий без обьектов с весны и не имеющий возможности(или желания) выехать...

Я и вижу, как приспособились.
С каждым годом число увольнений в IT растёт. В 2023 это уже пол миллиона человек

Но дело её в этом. Здесь ветка о недвижимости. И я привёл пример из жизни. Другой пример из жизни это несколько моих арендаторов, которые мне платят тысячу баксов за аренду, вместо детей заводятся собак в 35 лет, всё бабло спускают на гулянки и не имеют своей недвиги.
Я тебя тут твоего совета не спрашивал
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 09:07

Бетон

Кесарево - кесарево, а слесарю- слесарево
Вы добрый малый, но не комментируйте ИТ, я вас прошу
Вы слабо владеете картиной и делаете люжные выводы
я глубже погружен, могу делать социологические выводы
многое зависит от возраста, а не от профессии
то, чо молодежь предпочитает потратить на пушествия по микронезии а не в пафосные бетономотры, то особенность молодежи а не ИТ, и я уже не уверен чо инвестиции в воспоминания хуже киевского бетона
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 09:21

  fox767676 написав:Бетон

Кесарево - кесарево, а слесарю- слесарево
Вы добрый малый, но не комментируйте ИТ, я вас прошу
Вы слабо владеете картиной и делаете люжные выводы
я глубже погружен, могу делать социологические выводы
многое зависит от возраста, а не от профессии
то, чо молодежь предпочитает потратить на пушествия по микронезии а не в пафосные бетономотры, то особенность молодежи а не ИТ, и я уже не уверен чо инвестиции в воспоминания хуже киевского бетона

Ни в коем случае не претендую ни на какую обьективность. Тем более об отрасли в целом.
Согласен.

Но абсолютно любое здесь мнение субъективно.

И когда кто-то присылает сюда смешные объекты, поржали и проехали.

Какие айтишники утонченно ронимые прямо. Ну прям не профессия, а гендер. Хорошо, раз просите, айтишники у нас будут табу, даже если они купят 15 этаж ремонта 90х, в панеле за 90 куе. 😅😅
Востаннє редагувалось Бетон в П'ят 13 вер, 2024 09:25, всього редагувалось 2 разів.
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 09:24

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fox767676 написав:…молодежь предпочитает потратить на пушествия по микронезии а не в пафосные бетономотры, то особенность молодежи а не ИТ, и я уже не уверен чо инвестиции в воспоминания хуже киевского бетона


краще хоча б тим, що за допомогою бетонометрів можна у більш зрілому віці отримувати безліч нових спогадів, емоцій та можливостей, а от за допомогою спогадів бетонометри ти вже куй коли отримаєш гг
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 09:39

  kingkongovets написав:
fox767676 написав:…молодежь предпочитает потратить на пушествия по микронезии а не в пафосные бетономотры, то особенность молодежи а не ИТ, и я уже не уверен чо инвестиции в воспоминания хуже киевского бетона


краще хоча б тим, що за допомогою бетонометрів можна у більш зрілому віці отримувати безліч нових спогадів, емоцій та можливостей, а от за допомогою спогадів бетонометри ти вже куй коли отримаєш гг


польскі бетонометри точно ніяких приємних спогадів не принесуть )))
тільки душевні муки чому ж рідну країну до сраки довели і вимушені були поїхати до "старшого брата"
по іт-ровесникам - до Польші їхали\купували місцеві метри у 2015, по зовсім іншим цінам
Останні роки - їдуть\інвестуть чи у розвинені країни старої Європи чи у південні
На ДОУ купа простирадл з тисячами відповідей по іпотеці та бетонометрам закордоном
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 09:49

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fox767676 написав:я уже не уверен чо инвестиции в воспоминания хуже киевского бетона


я мав на увазі саме це, правильні інвестиції в бетон можуть в майбутньому забезпечити подорожі і нові спогади, а не навпаки

а вже де і якій саме бетон для цього варто купувати - правильної відповіді не існує, точніше вона невизначена - там, де особисто ти зможеш дати їй найкраще використання
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 09:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:С каждым годом число увольнений в IT растёт. В 2023 это уже пол миллиона человек

Вы б уж помолчали, раз далеки от темы...
ИТ сильно разное, как и строители.
Например есть хелпдеск, она же первая линия поддержки. Ну это как в вашей стройке - принесиподайки. А есть нормальные кодеры, или даже архитекторы приложений, сетей, инфраструктур. Это сильно разные должности в ИТ, ровно так же есть и в стройке...
Вот по примеру Velz. Каждый строитель имеет возможность отдать 50К за выезд? Или каждый строитель ездит на GLSe?
Аналогично и в ИТ - вон флайман живет на 300 баксов на даче и его предел - пара хрущей под здачу, чтоб попасть в сообщество ФАИР(молодых пенсионеров). Но ни GLSа, ни выехать в ЕС отлистав 50К бачей, ни пробухать 100К\мес он себе позволить не может... Хотя тоже считает себя ИТ от бога )))
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 09:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  kingkongovets написав:краще хоча б тим, що за допомогою бетонометрів можна у більш зрілому віці отримувати безліч нових спогадів, емоцій та можливостей, а от за допомогою спогадів бетонометри ти вже куй коли отримаєш гг
Все надо делать вовремя. Хорошая книга на выходные в этом разрезе "спогад" - пять откровений жизни, Бронни Вэр.

Тут недавно один из ФАИРистов разоткровенничался:
Зображення
Востаннє редагувалось dimo_0n в П'ят 13 вер, 2024 10:00, всього редагувалось 1 раз.
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