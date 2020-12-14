Додано: П'ят 13 вер, 2024 09:51

Бетон написав: С каждым годом число увольнений в IT растёт. В 2023 это уже пол миллиона человек С каждым годом число увольнений в IT растёт. В 2023 это уже пол миллиона человек

Вы б уж помолчали, раз далеки от темы...ИТ сильно разное, как и строители.Например есть хелпдеск, она же первая линия поддержки. Ну это как в вашей стройке - принесиподайки. А есть нормальные кодеры, или даже архитекторы приложений, сетей, инфраструктур. Это сильно разные должности в ИТ, ровно так же есть и в стройке...Вот по примеру Velz. Каждый строитель имеет возможность отдать 50К за выезд? Или каждый строитель ездит на GLSe?Аналогично и в ИТ - вон флайман живет на 300 баксов на даче и его предел - пара хрущей под здачу, чтоб попасть в сообщество ФАИР(молодых пенсионеров). Но ни GLSа, ни выехать в ЕС отлистав 50К бачей, ни пробухать 100К\мес он себе позволить не может... Хотя тоже считает себя ИТ от бога )))