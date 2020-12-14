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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11948119491195011951
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 09:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Димон, хорошо.
Я переписываю пост.
Один строитель купил панельную квартиру на 15 этаже со старым ремонтом. Во смеха было.
Так нормально?
Проехали
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 09:57

  dimo_0n написав:Аналогично и в ИТ - вон флайман живет на 300 баксов на даче

Він живе на 3000 грн/міс, в режимі суперекономії.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 10:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Він живе

У вас ошибка ))
dimo_0n
 
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