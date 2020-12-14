Димон, хорошо.
Я переписываю пост.
Один строитель купил панельную квартиру на 15 этаже со старым ремонтом. Во смеха было.
Так нормально?
Проехали
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 вер, 2024 09:57
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Димон, хорошо.
Я переписываю пост.
Один строитель купил панельную квартиру на 15 этаже со старым ремонтом. Во смеха было.
Так нормально?
Проехали
Додано: П'ят 13 вер, 2024 09:57
Додано: П'ят 13 вер, 2024 10:08
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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