Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:краще хоча б тим, що за допомогою бетонометрів можна у більш зрілому віці отримувати безліч нових спогадів, емоцій та можливостей, а от за допомогою спогадів бетонометри ти вже куй коли отримаєш гг
Все надо делать вовремя. Хорошая книга на выходные в этом разрезе "спогад" - пять откровений жизни, Бронни Вэр.
Тут недавно один из ФАИРистов разоткровенничался:
в мене це відбулось в 41 (зараз мені 54) і повірте - яскравих спогадів про мою молодість в 80х-90х-00х мені було більш ніж достатньо)
Бетон написав:К деньгам, пусть и дурным из программирования он лайн казино, такое же отношение. Откуда пришли туда и уйдут.
Дурощі пишете, легких грошей в ІТ нема, і під хорошою ЗП ховаються роки навчання (програмування, англійська + десятки різних тулзів) і вджобування. Нажаль відношення пролетаріату до ІТ-шників погіршилось. Результати - ось тут https://dou.ua/lenta/articles/top-50-summer-2024/
спогади молодості піднімають планку цілей нажаль є такі айтівці, гарні специ, що нічого доброго в дитинстві\юності не бачили, тому й живуть за принципом - "не жили добре, так нічого й починати", тому й задовільняються кавалірками\панельками зі старим ремонтом якийсь баланс портібен
Velz написав:dimo_0n На захист пана Бетона маю сказати що люди з айті дійсно, декілька відокремлені іноді від реальності. В мене теж знайомий такий е, якому похрін на оточуючее, в нього завжди е бабло, пропиває до ста штук на місяць і у відповідь на застороги відповідае- "Дойдут до Павлика-выеду! Не выеду за 10-выеду за 50" і хрін йому що поробиш. І виїде ж,падло таке,ще и на новенькому GLS, і завжди буде мати копійку, хоть на острові сидячи,аби интернет був. Заздрю йому,якщо честно. Того що робота завжди з ним. Сидить в трусах на хаті, кнопає собі, і нормально.
Сто штук пропити в місяць? Це хіба що в Лас-Вегас або Монако.
Velz написав:dimo_0n На захист пана Бетона маю сказати що люди з айті дійсно, декілька відокремлені іноді від реальності. В мене теж знайомий такий е, якому похрін на оточуючее, в нього завжди е бабло, пропиває до ста штук на місяць і у відповідь на застороги відповідае- "Дойдут до Павлика-выеду! Не выеду за 10-выеду за 50" і хрін йому що поробиш. І виїде ж,падло таке,ще и на новенькому GLS, і завжди буде мати копійку, хоть на острові сидячи,аби интернет був. Заздрю йому,якщо честно. Того що робота завжди з ним. Сидить в трусах на хаті, кнопає собі, і нормально.
Сто штук пропити в місяць? Це хіба що в Лас-Вегас або Монако.
Velz написав:dimo_0n На захист пана Бетона маю сказати що люди з айті дійсно, декілька відокремлені іноді від реальності. В мене теж знайомий такий е, якому похрін на оточуючее, в нього завжди е бабло, пропиває до ста штук на місяць і у відповідь на застороги відповідае- "Дойдут до Павлика-выеду! Не выеду за 10-выеду за 50" і хрін йому що поробиш. І виїде ж,падло таке,ще и на новенькому GLS, і завжди буде мати копійку, хоть на острові сидячи,аби интернет був. Заздрю йому,якщо честно. Того що робота завжди з ним. Сидить в трусах на хаті, кнопає собі, і нормально.
Сто штук пропити в місяць? Це хіба що в Лас-Вегас або Монако.
Майбуть, 100 000 гривень/міс. В Києві це можна зробити, і легко.
Надзвичайно важлива новина, для розуміння перспектив КРЖН: "Україна стала країною з найвищим рівнем смертності у світі та найнижчим показником народжуваності"
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 13 вер, 2024 10:50, всього редагувалось 1 раз.