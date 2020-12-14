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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11949119501195111952
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 10:49

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

BIGor написав:
  kingkongovets написав:в мене це відбулось в 41 (зараз мені 54) і повірте - яскравих спогадів про мою молодість в 80х-90х-00х мені було більш ніж достатньо)

Ви ж розсказували, що ніколи в житті не працювали, а народились в сімї дипломата. То у Вас цей період почався з 1 року народження.
я ніколи не працював на когось, за виключенням служби в армії

а про мого родича-дипломата можна мою цитату?)

в тебе всі хто успішніше тебе - або прокурори, або чиїсь діти бгг
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 10:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  BIGor написав:Сто штук пропити в місяць? Це хіба що в Лас-Вегас або Монако.

Ви дуже помиляєтесь... похід у сауну з нормальним віскаріком, та тьолачками... Або виїзд десь за місто на базу на вихідні... Ось за місяць і вийде... Не всі ж десну з лімоном на вечір по кешбеку купляють )))
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 10:58

  Frant написав:
  BIGor написав:
  Velz написав:dimo_0n На захист пана Бетона маю сказати що люди з айті дійсно, декілька відокремлені іноді від реальності. В мене теж знайомий такий е, якому похрін на оточуючее, в нього завжди е бабло, пропиває до ста штук на місяць і у відповідь на застороги відповідае- "Дойдут до Павлика-выеду! Не выеду за 10-выеду за 50" і хрін йому що поробиш. І виїде ж,падло таке,ще и на новенькому GLS, і завжди буде мати копійку, хоть на острові сидячи,аби интернет був. Заздрю йому,якщо честно. Того що робота завжди з ним. Сидить в трусах на хаті, кнопає собі, і нормально.

Сто штук пропити в місяць? Це хіба що в Лас-Вегас або Монако.

Майбуть, 100 000 гривень/міс. В Києві це можна зробити, і легко.

Надзвичайно важлива новина, для розуміння перспектив КРЖН:
"Україна стала країною з найвищим рівнем смертності у світі та найнижчим показником народжуваності"

Якщо це 100 000 гривень/міс. (2,5 кує) - то якщо людина заробляє 10 кує, то можливо ще і як. Цікаво, звідки ті пролетарські заздрощі у багатьох форумчан? Люди заробляюсь своєю працею, не вкрали на тендерах чи деінде.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 10:58

  dimo_0n написав:
  BIGor написав:Сто штук пропити в місяць? Це хіба що в Лас-Вегас або Монако.

Ви дуже помиляєтесь... похід у сауну з нормальним віскаріком, та тьолачками... Або виїзд десь за місто на базу на вихідні... Ось за місяць і вийде... Не всі ж десну з лімоном на вечір по кешбеку купляють )))

Я подумав що то в кує. :oops:
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 11:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  BIGor написав:Цікаво, звідки ті пролетарські заздрощі у багатьох форумчан? Люди заробляюсь своєю працею, не вкрали на тендерах чи деінде

Ну та це ж битоныч пише - що ІТ тупі, та купляють панельки та якись автівки ))
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 11:06

  dimo_0n написав:
  BIGor написав:Цікаво, звідки ті пролетарські заздрощі у багатьох форумчан? Люди заробляюсь своєю працею, не вкрали на тендерах чи деінде

Ну та це ж битоныч пише - що ІТ тупі, та купляють панельки та якись автівки ))

Ну що хочуть - те і купляють. Це їх гроші.
А загалом по знайомим - то в основному продають квартири, а не купляють.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 11:06

  dimo_0n написав:
  BIGor написав:Цікаво, звідки ті пролетарські заздрощі у багатьох форумчан? Люди заробляюсь своєю працею, не вкрали на тендерах чи деінде

Ну та це ж битоныч пише - що ІТ тупі, та купляють панельки та якись автівки ))

Я пишу про конкретного знайомого.
Напишіть про смішну купівлю якогось будівельника. Поржемо разом. В мене забобонів нема ))
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 11:15

  dimo_0n написав:
  Бетон написав:С каждым годом число увольнений в IT растёт. В 2023 это уже пол миллиона человек

Вы б уж помолчали, раз далеки от темы...
ИТ сильно разное, как и строители.
Например есть хелпдеск, она же первая линия поддержки. Ну это как в вашей стройке - принесиподайки. А есть нормальные кодеры, или даже архитекторы приложений, сетей, инфраструктур. Это сильно разные должности в ИТ, ровно так же есть и в стройке...
Вот по примеру Velz. Каждый строитель имеет возможность отдать 50К за выезд? Или каждый строитель ездит на GLSe?
Аналогично и в ИТ - вон флайман живет на 300 баксов на даче и его предел - пара хрущей под здачу, чтоб попасть в сообщество ФАИР(молодых пенсионеров). Но ни GLSа, ни выехать в ЕС отлистав 50К бачей, ни пробухать 100К\мес он себе позволить не может... Хотя тоже считает себя ИТ от бога )))

В конкретном случае мой земляк Вельз(евул???) путает Айти и офисы,наш национальногородской вид развития айпителефонии и интернет-связей между карточками "лошков" и счетами в крипте новых цифровых дарований, которые как начинают вечером по набке стартовать на своих битурбогеликах и Х5М-6М-7М бумерах и пропивать в кабаках очередные 100тыс, так сразу задумываешься что с утра делать - бежать в военкомат и проситься на фронт их защищать или косить и уёбы...ать по факту куда то в верховья Дуная и Рейна
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