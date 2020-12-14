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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 вер, 2024 10:49
BIGor написав: kingkongovets написав:
в мене це відбулось в 41 (зараз мені 54) і повірте - яскравих спогадів про мою молодість в 80х-90х-00х мені було більш ніж достатньо)
Ви ж розсказували, що ніколи в житті не працювали, а народились в сімї дипломата. То у Вас цей період почався з 1 року народження.
я ніколи не працював на когось, за виключенням служби в армії
а про мого родича-дипломата можна мою цитату?)
в тебе всі хто успішніше тебе - або прокурори, або чиїсь діти бгг
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 10:57
BIGor написав:
Сто штук пропити в місяць? Це хіба що в Лас-Вегас або Монако.
Ви дуже помиляєтесь... похід у сауну з нормальним віскаріком, та тьолачками... Або виїзд десь за місто на базу на вихідні... Ось за місяць і вийде... Не всі ж десну з лімоном на вечір по кешбеку купляють )))
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 10:58
Frant написав: BIGor написав: Velz написав:dimo_0n
На захист пана Бетона маю сказати що люди з айті дійсно, декілька відокремлені іноді від реальності. В мене теж знайомий такий е, якому похрін на оточуючее, в нього завжди е бабло, пропиває до ста штук на місяць
і у відповідь на застороги відповідае- "Дойдут до Павлика-выеду! Не выеду за 10-выеду за 50" і хрін йому що поробиш. І виїде ж,падло таке,ще и на новенькому GLS, і завжди буде мати копійку, хоть на острові сидячи,аби интернет був. Заздрю йому,якщо честно. Того що робота завжди з ним. Сидить в трусах на хаті, кнопає собі, і нормально.
Сто штук пропити в місяць? Це хіба що в Лас-Вегас або Монако.
Майбуть, 100 000 гривень/міс.
В Києві це можна зробити, і легко.
Надзвичайно важлива новина, для розуміння перспектив КРЖН:"Україна стала країною з найвищим рівнем смертності у світі та найнижчим показником народжуваності"
Якщо це 100 000 гривень/міс. (2,5 кує) - то якщо людина заробляє 10 кує, то можливо ще і як. Цікаво, звідки ті пролетарські заздрощі у багатьох форумчан? Люди заробляюсь своєю працею, не вкрали на тендерах чи деінде.
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 10:58
dimo_0n написав: BIGor написав:
Сто штук пропити в місяць? Це хіба що в Лас-Вегас або Монако.
Ви дуже помиляєтесь... похід у сауну з нормальним віскаріком, та тьолачками... Або виїзд десь за місто на базу на вихідні... Ось за місяць і вийде... Не всі ж десну з лімоном на вечір по кешбеку купляють )))
Я подумав що то в кує.
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 11:01
BIGor написав:
Цікаво, звідки ті пролетарські заздрощі у багатьох форумчан? Люди заробляюсь своєю працею, не вкрали на тендерах чи деінде
Ну та це ж битоныч пише - що ІТ тупі, та купляють панельки та якись автівки ))
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 11:06
dimo_0n написав: BIGor написав:
Цікаво, звідки ті пролетарські заздрощі у багатьох форумчан? Люди заробляюсь своєю працею, не вкрали на тендерах чи деінде
Ну та це ж битоныч пише - що ІТ тупі, та купляють панельки та якись автівки ))
Ну що хочуть - те і купляють. Це їх гроші.
А загалом по знайомим - то в основному продають квартири, а не купляють.
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 11:06
dimo_0n написав: BIGor написав:
Цікаво, звідки ті пролетарські заздрощі у багатьох форумчан? Люди заробляюсь своєю працею, не вкрали на тендерах чи деінде
Ну та це ж битоныч пише - що ІТ тупі, та купляють панельки та якись автівки ))
Я пишу про конкретного знайомого.
Напишіть про смішну купівлю якогось будівельника. Поржемо разом. В мене забобонів нема ))
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 11:15
dimo_0n написав: Бетон написав:
С каждым годом число увольнений в IT растёт. В 2023 это уже пол миллиона человек
Вы б уж помолчали, раз далеки от темы...
ИТ сильно разное, как и строители.
Например есть хелпдеск, она же первая линия поддержки. Ну это как в вашей стройке - принесиподайки. А есть нормальные кодеры, или даже архитекторы приложений, сетей, инфраструктур. Это сильно разные должности в ИТ, ровно так же есть и в стройке...
Вот по примеру Velz. Каждый строитель имеет возможность отдать 50К за выезд? Или каждый строитель ездит на GLSe?
Аналогично и в ИТ - вон флайман живет на 300 баксов на даче и его предел - пара хрущей под здачу, чтоб попасть в сообщество ФАИР(молодых пенсионеров). Но ни GLSа, ни выехать в ЕС отлистав 50К бачей, ни пробухать 100К\мес он себе позволить не может... Хотя тоже считает себя ИТ от бога )))
В конкретном случае мой земляк Вельз(евул???) путает Айти и офисы,наш национальногородской вид развития айпителефонии и интернет-связей между карточками "лошков" и счетами в крипте новых цифровых дарований, которые как начинают вечером по набке стартовать на своих битурбогеликах и Х5М-6М-7М бумерах и пропивать в кабаках очередные 100тыс, так сразу задумываешься что с утра делать - бежать в военкомат и проситься на фронт их защищать или косить и уёбы...ать по факту куда то в верховья Дуная и Рейна
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