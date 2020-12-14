Додано: П'ят 13 вер, 2024 13:40

Десятка в месяц и новый базовый GLS300 даже за 130тыс с неэкономным образом жизни не увязываются

Значит или мерин не новый, а 5-10летний там, и только вам сказано что прям с салона с Тополей/Победы, или не кодами(лично) он зарабатывает на жизнь, а это 35уе в час и не каждый день по 8часов кнопки давить,тем более если бухать

Лет ему сколько? Вся молодёжь на модных авто хорошо за 100куе у нас либо коллекторами работает либо офисники, даже такие таланты как Курченко закончились.

Какой бизнесмен, даже с капиталом в лям(не в целом, чисто деньги-слитки-бумаги), будет в войну бежать покупать что то супердорогое и падающее лет за пять конкретно в цене, только если он не с кооперативом Менора и Борюсиком лично не тырит наши гроши???