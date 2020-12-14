Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бетон написав:С каждым годом число увольнений в IT растёт. В 2023 это уже пол миллиона человек
Вы б уж помолчали, раз далеки от темы... ИТ сильно разное, как и строители. Например есть хелпдеск, она же первая линия поддержки. Ну это как в вашей стройке - принесиподайки. А есть нормальные кодеры, или даже архитекторы приложений, сетей, инфраструктур. Это сильно разные должности в ИТ, ровно так же есть и в стройке... Вот по примеру Velz. Каждый строитель имеет возможность отдать 50К за выезд? Или каждый строитель ездит на GLSe? Аналогично и в ИТ - вон флайман живет на 300 баксов на даче и его предел - пара хрущей под здачу, чтоб попасть в сообщество ФАИР(молодых пенсионеров). Но ни GLSа, ни выехать в ЕС отлистав 50К бачей, ни пробухать 100К\мес он себе позволить не может... Хотя тоже считает себя ИТ от бога )))
1. Ти не плутай "не вважає доречним" та "не може". 2. Хрущі це про Франта. 3. Вважаю не "від Бога", а "above average"
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 13 вер, 2024 15:58, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:С каждым годом число увольнений в IT растёт. В 2023 это уже пол миллиона человек
Вы б уж помолчали, раз далеки от темы... ИТ сильно разное, как и строители. Например есть хелпдеск, она же первая линия поддержки. Ну это как в вашей стройке - принесиподайки. А есть нормальные кодеры, или даже архитекторы приложений, сетей, инфраструктур. Это сильно разные должности в ИТ, ровно так же есть и в стройке... Вот по примеру Velz. Каждый строитель имеет возможность отдать 50К за выезд? Или каждый строитель ездит на GLSe? Аналогично и в ИТ - вон флайман живет на 300 баксов на даче и его предел - пара хрущей под здачу, чтоб попасть в сообщество ФАИР(молодых пенсионеров). Но ни GLSа, ни выехать в ЕС отлистав 50К бачей, ни пробухать 100К\мес он себе позволить не может... Хотя тоже считает себя ИТ от бога )))
1. Ти не плутай "не хоче" (сволоч) та "не може" (імпотєнт).
Флай, як ти - можеш і далі жити на 3000 грн/міс, чи інфляція дає себе знати? Скоро будеш купляти ще один підвал, в Бородянці чи Немішаєво?
kingkongovets написав:краще хоча б тим, що за допомогою бетонометрів можна у більш зрілому віці отримувати безліч нових спогадів, емоцій та можливостей, а от за допомогою спогадів бетонометри ти вже куй коли отримаєш гг
Все надо делать вовремя. Хорошая книга на выходные в этом разрезе "спогад" - пять откровений жизни, Бронни Вэр.
Тут недавно один из ФАИРистов разоткровенничался:
хто зна що о за "найкращі роки", може в балерин воно 16..20, а в спеціалістів розумової праці десь після 40 починається проявлятися "синйористість", і то не у всіх
Бетон написав:К деньгам, пусть и дурным из программирования он лайн казино, такое же отношение. Откуда пришли туда и уйдут.
Дурощі пишете, легких грошей в ІТ нема, і під хорошою ЗП ховаються роки навчання (програмування, англійська + десятки різних тулзів) і вджобування. Нажаль відношення пролетаріату до ІТ-шників погіршилось. Результати - ось тут https://dou.ua/lenta/articles/top-50-summer-2024/
новий топ 5 ІТ гравець це з паяльницями та паяльщиками?