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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11951119521195311954
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 21:39

  Унуноктий написав:а кто отслеживает цены на землю в пригороде киева? Уже сезонный спад начался?

Попит збільшується, ціна 2 м2 - лише уверх!
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 22:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:
  Унуноктий написав:foxluck а зачем платили если оно пришло после срока.... можно біло не платить

до 28.10.24
Звідки така інформація? Дається 60 днів з дати вручення повідомлення
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 22:39

  serg1974 написав:
  Velz написав:От лихо, люди виїхати не можуть,а тут і виїздний,і копійка є,а сунусь кудись- розують и роздінуть. Попитав виїхавших- тут 3-5 на себе, там 1-1.5 на пана...

Поясните пожалуйста

Наверное тут зарабатывали 3-5куе и на себя работали, а в Польше до 1.5куе максимум работая на дядю.
vladimir07
 
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