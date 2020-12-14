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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 вер, 2024 21:39
Унуноктий написав:
а кто отслеживает цены на землю в пригороде киева? Уже сезонный спад начался?
Попит збільшується, ціна 2 м2 - лише уверх!
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 22:06
flyman написав: Унуноктий написав:foxluck
а зачем платили если оно пришло после срока.... можно біло не платить
до 28.10.24
Звідки така інформація? Дається 60 днів з дати вручення повідомлення
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 22:39
serg1974 написав: Velz написав:
От лихо, люди виїхати не можуть,а тут і виїздний,і копійка є,а сунусь кудись- розують и роздінуть. Попитав виїхавших- тут 3-5 на себе, там 1-1.5 на пана...
Поясните пожалуйста
Наверное тут зарабатывали 3-5куе и на себя работали, а в Польше до 1.5куе максимум работая на дядю.
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