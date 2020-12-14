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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11951119521195311954
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 21:39

  Унуноктий написав:а кто отслеживает цены на землю в пригороде киева? Уже сезонный спад начался?

Попит збільшується, ціна 2 м2 - лише уверх!
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 22:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:
  Унуноктий написав:foxluck а зачем платили если оно пришло после срока.... можно біло не платить

до 28.10.24
Звідки така інформація? Дається 60 днів з дати вручення повідомлення
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 22:39

  serg1974 написав:
  Velz написав:От лихо, люди виїхати не можуть,а тут і виїздний,і копійка є,а сунусь кудись- розують и роздінуть. Попитав виїхавших- тут 3-5 на себе, там 1-1.5 на пана...

Поясните пожалуйста

Наверное тут зарабатывали 3-5куе и на себя работали, а в Польше до 1.5куе максимум работая на дядю.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 06:23

  vladimir07 написав:
  serg1974 написав:
  Velz написав:От лихо, люди виїхати не можуть,а тут і виїздний,і копійка є,а сунусь кудись- розують и роздінуть. Попитав виїхавших- тут 3-5 на себе, там 1-1.5 на пана...

Поясните пожалуйста

Наверное тут зарабатывали 3-5куе и на себя работали, а в Польше до 1.5куе максимум работая на дядю.

М половину с этого ещё придётся за аренду отдать.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 06:40

Для кращого розуміння наслідків самостійного управління і перспектив КРЖН:

"У нас демографическая катастрофа. Лежат сотни тысяч заявлений об отказе от украинского гражданства, — нардеп Николай Княжицкий"

До речі, згідно данних work.ua, у інженера в Україні ЗП зараз 40000 грн.
До війни була 12 000 - 15 000.

До придурків надто пізно дійшло, що без інженерів, математиків, фізиків, хіміків, неможливо збудувати сучасну державу.

Але це вже не грає жодної ролі. Пізно пити Боржомі, придуркам.
Mene, tekel, fares!
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 08:49

Щодо Боржомі. Який наразі стан води у місці водозабору?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 08:55

  Investor_K написав:Щодо Боржомі. Який наразі стан води у місці водозабору?

Станом на 13 вересня якість водопровідної води відповідає всім нормам
https://www.vodokanal.kiev.ua/shhodo-ya ... ytnoi-vody

в районе станций Голосеевская и Демеевская течёт лыбидь лучше, чем Боржоми
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 14 вер, 2024 08:56, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 08:55

  Frant написав:Для кращого розуміння наслідків самостійного управління і перспектив КРЖН:

"У нас демографическая катастрофа. Лежат сотни тысяч заявлений об отказе от украинского гражданства, — нардеп Николай Княжицкий"

До речі, згідно данних work.ua, у інженера в Україні ЗП зараз 40000 грн.
До війни була 12 000 - 15 000.

До придурків надто пізно дійшло, що без інженерів, математиків, фізиків, хіміків, неможливо збудувати сучасну державу.

Але це вже не грає жодної ролі. Пізно пити Боржомі, придуркам.
Mene, tekel, fares!

То за даними ВОРК. Уа.
Наприклад инженеру - конструктор на Електрон зараз 5 тис гмн/міс для підтримки штанів підкидують. Є Така Пожмашині, що до Львова зі сходу переїхала, чув що там інженерну коло 20-тки платять. Хоча десь є і нормальні ЗП.
Бувший співпрацівник по ЛАЗі перебрався до Тернополя, теж працює ніж-конструктором на Датській фірмі ЗП біля 800 уо(що вже більш-менш подібне на нормальну ЗП)
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