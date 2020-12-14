Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Для кращого розуміння наслідків самостійного управління і перспектив КРЖН:
"У нас демографическая катастрофа. Лежат сотни тысяч заявлений об отказе от украинского гражданства, — нардеп Николай Княжицкий"
До речі, згідно данних work.ua, у інженера в Україні ЗП зараз 40000 грн. До війни була 12 000 - 15 000.
До придурків надто пізно дійшло, що без інженерів, математиків, фізиків, хіміків, неможливо збудувати сучасну державу.
Але це вже не грає жодної ролі. Пізно пити Боржомі, придуркам. Mene, tekel, fares!
То за даними ВОРК. Уа. Наприклад инженеру - конструктор на Електрон зараз 5 тис гмн/міс для підтримки штанів підкидують. Є Така Пожмашині, що до Львова зі сходу переїхала, чув що там інженерну коло 20-тки платять. Хоча десь є і нормальні ЗП. Бувший співпрацівник по ЛАЗі перебрався до Тернополя, теж працює ніж-конструктором на Датській фірмі ЗП біля 800 уо(що вже більш-менш подібне на нормальну ЗП)