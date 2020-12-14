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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11951119521195311954
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 21:39

  Унуноктий написав:а кто отслеживает цены на землю в пригороде киева? Уже сезонный спад начался?

Попит збільшується, ціна 2 м2 - лише уверх!
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 22:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:
  Унуноктий написав:foxluck а зачем платили если оно пришло после срока.... можно біло не платить

до 28.10.24
Звідки така інформація? Дається 60 днів з дати вручення повідомлення
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 22:39

  serg1974 написав:
  Velz написав:От лихо, люди виїхати не можуть,а тут і виїздний,і копійка є,а сунусь кудись- розують и роздінуть. Попитав виїхавших- тут 3-5 на себе, там 1-1.5 на пана...

Поясните пожалуйста

Наверное тут зарабатывали 3-5куе и на себя работали, а в Польше до 1.5куе максимум работая на дядю.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 06:23

  vladimir07 написав:
  serg1974 написав:
  Velz написав:От лихо, люди виїхати не можуть,а тут і виїздний,і копійка є,а сунусь кудись- розують и роздінуть. Попитав виїхавших- тут 3-5 на себе, там 1-1.5 на пана...

Поясните пожалуйста

Наверное тут зарабатывали 3-5куе и на себя работали, а в Польше до 1.5куе максимум работая на дядю.

М половину с этого ещё придётся за аренду отдать.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 11:39

Здається первинці від людей всьо.

Основний драйвер єоселя тобто без заниження вартості.

І тут з 1.10 витрати транзакційні складуть 12% + що просто овер дофіга. Ще й погані люди намагаються прикрутити свого інтересу…

Тепер буде сенс не продавати а чекати 3 роки…
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 12:55

  Первый написав:Здається первинці від людей всьо.

Основний драйвер єоселя тобто без заниження вартості.

І тут з 1.10 витрати транзакційні складуть 12% + що просто овер дофіга. Ще й погані люди намагаються прикрутити свого інтересу…

Тепер буде сенс не продавати а чекати 3 роки…

а шо случілось?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 15:19

Первый

финансовые инструменты, которые сложнее, чем матрас и банка (трехлитровая) в Украине не приживаются.
smdtranz
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  #<1 ... 11951119521195311954
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