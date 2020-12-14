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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 вер, 2024 21:39
Унуноктий написав:
а кто отслеживает цены на землю в пригороде киева? Уже сезонный спад начался?
Попит збільшується, ціна 2 м2 - лише уверх!
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 22:06
flyman написав: Унуноктий написав:foxluck
а зачем платили если оно пришло после срока.... можно біло не платить
до 28.10.24
Звідки така інформація? Дається 60 днів з дати вручення повідомлення
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 22:39
serg1974 написав: Velz написав:
От лихо, люди виїхати не можуть,а тут і виїздний,і копійка є,а сунусь кудись- розують и роздінуть. Попитав виїхавших- тут 3-5 на себе, там 1-1.5 на пана...
Поясните пожалуйста
Наверное тут зарабатывали 3-5куе и на себя работали, а в Польше до 1.5куе максимум работая на дядю.
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vladimir07
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Додано: Суб 14 вер, 2024 06:23
vladimir07 написав:
serg1974 написав: Velz написав:
От лихо, люди виїхати не можуть,а тут і виїздний,і копійка є,а сунусь кудись- розують и роздінуть. Попитав виїхавших- тут 3-5 на себе, там 1-1.5 на пана...
Поясните пожалуйста
Наверное тут зарабатывали 3-5куе и на себя работали, а в Польше до 1.5куе максимум работая на дядю.
М половину с этого ещё придётся за аренду отдать.
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Додано: Суб 14 вер, 2024 11:39
Здається первинці від людей всьо.
Основний драйвер єоселя тобто без заниження вартості.
І тут з 1.10 витрати транзакційні складуть 12% + що просто овер дофіга. Ще й погані люди намагаються прикрутити свого інтересу…
Тепер буде сенс не продавати а чекати 3 роки…
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Первый
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Додано: Суб 14 вер, 2024 12:55
Первый написав:
Здається первинці від людей всьо.
Основний драйвер єоселя тобто без заниження вартості.
І тут з 1.10 витрати транзакційні складуть 12% + що просто овер дофіга. Ще й погані люди намагаються прикрутити свого інтересу…
Тепер буде сенс не продавати а чекати 3 роки…
а шо случілось?
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flyman
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Додано: Суб 14 вер, 2024 15:19
Первый
финансовые инструменты, которые сложнее, чем матрас и банка (трехлитровая) в Украине не приживаются.
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Додано: Нед 15 вер, 2024 11:58
Щось тихо стало.
Всі вже закупились київськими бетонометрами, перед невідворотнім швидким дорожаєм?
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Додано: Нед 15 вер, 2024 12:06
щоб "вийти в ноль"
flyman написав: Первый написав:
Здається первинці від людей всьо.
Основний драйвер єоселя тобто без заниження вартості.
І тут з 1.10 витрати транзакційні складуть 12% + що просто овер дофіга. Ще й погані люди намагаються прикрутити свого інтересу…
Тепер буде сенс не продавати а чекати 3 роки
…
а шо случілось?
?
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Додано: Нед 15 вер, 2024 12:10
Frant написав:
Щось тихо стало.
Всі вже закупились київськими бетонометрами, перед невідворотнім швидким дорожаєм?
а чому не перед невідворотнім розселенням всіх реноваціюємих хрущів у центрі та біля метро?
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