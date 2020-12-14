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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11952119531195411955
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 12:49

  flyman написав:
  Первый написав:Здається первинці від людей всьо.

Основний драйвер єоселя тобто без заниження вартості.

І тут з 1.10 витрати транзакційні складуть 12% + що просто овер дофіга. Ще й погані люди намагаються прикрутити свого інтересу…

Тепер буде сенс не продавати а чекати 3 роки…

а шо случілось?

По легенді, не здається в оренду шлак за містом. Твої «три» заселені? Про факт твого життя в одному з підвалів оцих трьох ми поки мовчимо. Тут Діма казав, що навіть такого ойтішніга поважати необхідно!!
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 13:12

  Frant написав:
  flysoulfly написав:
  Frant написав:Щось тихо стало.
Всі вже закупились київськими бетонометрами, перед невідворотнім швидким дорожаєм?
а чому не перед невідворотнім розселенням всіх реноваціюємих хрущів у центрі та біля метро?

Так, саме на часі знести всі київські "хрущовки" і побудувати замість них сучасні 30-поверхові "суперхрущі"!
Дивно, що зелена влада не здогадалась
я в них вірю. Дуже гарна оказія. Думаю, що в них вже все готове до чергового МЕГАрозпилу державних коштів. Дуже на часі. Бо це ж не одномоментно вкрасти, потрібна поступова стратегія.
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