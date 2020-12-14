RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11952119531195411955
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 12:49

  flyman написав:
  Первый написав:Здається первинці від людей всьо.

Основний драйвер єоселя тобто без заниження вартості.

І тут з 1.10 витрати транзакційні складуть 12% + що просто овер дофіга. Ще й погані люди намагаються прикрутити свого інтересу…

Тепер буде сенс не продавати а чекати 3 роки…

а шо случілось?

По легенді, не здається в оренду шлак за містом. Твої «три» заселені? Про факт твого життя в одному з підвалів оцих трьох ми поки мовчимо. Тут Діма казав, що навіть такого ойтішніга поважати необхідно!!
Hotab
 
Повідомлень: 13217
З нами з: 15.02.09
Подякував: 355 раз.
Подякували: 2266 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 13:12

  Frant написав:
  flysoulfly написав:
  Frant написав:Щось тихо стало.
Всі вже закупились київськими бетонометрами, перед невідворотнім швидким дорожаєм?
а чому не перед невідворотнім розселенням всіх реноваціюємих хрущів у центрі та біля метро?

Так, саме на часі знести всі київські "хрущовки" і побудувати замість них сучасні 30-поверхові "суперхрущі"!
Дивно, що зелена влада не здогадалась
я в них вірю. Дуже гарна оказія. Думаю, що в них вже все готове до чергового МЕГАрозпилу державних коштів. Дуже на часі. Бо це ж не одномоментно вкрасти, потрібна поступова стратегія.
flysoulfly
 
Повідомлень: 5341
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1701 раз.
Подякували: 299 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 13:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Hotab написав:Тут Діма казав, що навіть такого ойтішніга поважати необхідно!!

Ась? Ви шось знов мені приплітати пробуєте?
dimo_0n
 
Повідомлень: 495
З нами з: 21.10.18
Подякував: 16 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11952119531195411955
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2491, 2492, 2493
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24928 16679411
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 вер, 2024 11:31
Хомякоид
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5468121
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 55957
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1998)
15.09.2024 15:07
Ринок ОВДП (6803)
15.09.2024 14:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.