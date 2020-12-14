flyman написав:
а шо случілось?
По легенді, не здається в оренду шлак за містом. Твої «три» заселені? Про факт твого життя в одному з підвалів оцих трьох ми поки мовчимо. Тут Діма казав, що навіть такого ойтішніга поважати необхідно!!
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Додано: Нед 15 вер, 2024 12:49
По легенді, не здається в оренду шлак за містом. Твої «три» заселені? Про факт твого життя в одному з підвалів оцих трьох ми поки мовчимо. Тут Діма казав, що навіть такого ойтішніга поважати необхідно!!
Додано: Нед 15 вер, 2024 13:12
я в них вірю. Дуже гарна оказія. Думаю, що в них вже все готове до чергового МЕГАрозпилу державних коштів. Дуже на часі. Бо це ж не одномоментно вкрасти, потрібна поступова стратегія.
Додано: Нед 15 вер, 2024 13:41
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Нед 15 вер, 2024 16:58
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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