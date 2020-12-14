Додано: Нед 15 вер, 2024 17:28

kingkongovets написав: Faceless написав: Фейслес, з вами все гаразд?

навіщо ви запостили це лайно?

там же кожне речення - брехня і маніпуляція Фейслес, з вами все гаразд?навіщо ви запостили це лайно?там же кожне речення - брехня і маніпуляція

Я можу погодитися, шо є і маніпуляції, і що активісти теж такі собі активісти. Але сказати що немає зловживань ніяк не можна. Уродьських залуп, яеі варто б нафіг знести - вистачає. Старі будинки після реконструкції не мали б ставати втричі вищими.Костел на В Васильківський не можуть відреставрувати вже бозна скільки років, хоча ще в 2022 як ввн постраждав від кацапських обстрілів, зібрали сотні мільйонів гривень.А чи прям все? Чи наприклад оте уйобище на Валу не уйобище? Чи бетонна залупа Елегант на Саксаганського?Звісно, місто - воно живе, його не можна законсервувати, як історичний макет і надрачувати на ХІХ століття. Проте це не означає, що ніяких проблем немає.П.С. Питання знесення старих будівель і забудови - стоїть у всіх країнах світу, де є будівництво. Навіть в тому ж Нью-Йорку є активісти, що виступають на захист історичних будівель, б'ють на сполох, що їх меншає щороку. А якби вмюду йшли за "збереження історичного вигляду" то не було б ні хмарочосів ні всіляких Ейфелевих веж з скляними пірамідами. Ми тут не унікальні.Тому тема існує, нема чого її боятися і закривати на неї очі