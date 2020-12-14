flyman написав:
а шо случілось?
По легенді, не здається в оренду шлак за містом. Твої «три» заселені? Про факт твого життя в одному з підвалів оцих трьох ми поки мовчимо. Тут Діма казав, що навіть такого ойтішніга поважати необхідно!!
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Додано: Нед 15 вер, 2024 12:49
По легенді, не здається в оренду шлак за містом. Твої «три» заселені? Про факт твого життя в одному з підвалів оцих трьох ми поки мовчимо. Тут Діма казав, що навіть такого ойтішніга поважати необхідно!!
Додано: Нед 15 вер, 2024 13:12
я в них вірю. Дуже гарна оказія. Думаю, що в них вже все готове до чергового МЕГАрозпилу державних коштів. Дуже на часі. Бо це ж не одномоментно вкрасти, потрібна поступова стратегія.
Додано: Нед 15 вер, 2024 13:41
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Нед 15 вер, 2024 16:58
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Нед 15 вер, 2024 17:11
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Фейслес, з вами все гаразд?
навіщо ви запостили це лайно?
там же кожне речення - брехня і маніпуляція
Додано: Нед 15 вер, 2024 17:16
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Видел сегодня квартиру в Днепре (в ФБ у знакомого риелтора), на Яворницкого. 2 этаж, автономка газ, неплохой ремонт и мебель. Свежее все.Реально заехал и живи.70 тык за 80м2. Нихрена себе упали цены..
Додано: Нед 15 вер, 2024 17:28
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Я можу погодитися, шо є і маніпуляції, і що активісти теж такі собі активісти. Але сказати що немає зловживань ніяк не можна. Уродьських залуп, яеі варто б нафіг знести - вистачає. Старі будинки після реконструкції не мали б ставати втричі вищими.
Костел на В Васильківський не можуть відреставрувати вже бозна скільки років, хоча ще в 2022 як ввн постраждав від кацапських обстрілів, зібрали сотні мільйонів гривень.
А чи прям все? Чи наприклад оте уйобище на Валу не уйобище? Чи бетонна залупа Елегант на Саксаганського?
Звісно, місто - воно живе, його не можна законсервувати, як історичний макет і надрачувати на ХІХ століття. Проте це не означає, що ніяких проблем немає.
П.С. Питання знесення старих будівель і забудови - стоїть у всіх країнах світу, де є будівництво. Навіть в тому ж Нью-Йорку є активісти, що виступають на захист історичних будівель, б'ють на сполох, що їх меншає щороку. А якби вмюду йшли за "збереження історичного вигляду" то не було б ні хмарочосів ні всіляких Ейфелевих веж з скляними пірамідами. Ми тут не унікальні.
Тому тема існує, нема чого її боятися і закривати на неї очі
Додано: Нед 15 вер, 2024 17:38
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Нед 15 вер, 2024 17:40
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
там все починається і весь час обертається навколо відвертої брехні про «історичну садибу Зеленських», та й далі йде накидування брехні про Квіти України і тому подібне
уйобищу на валах вже хз скікі років, костел взагалі не знаходиться на балансі міста, за нього відповідає Мінкульт, оте патлате єбанько Перов колись був прийнятий на роботу в КМДА на позицію замначальника департамента охорони історичної спадщини, але коли збагнув, що набагато ефектніше та вигідніше критикувати, ніж щось робити самому - знову став професійним «активістом»
і весь цей набір брехні і маніпуляцій гамузом накидується на зеленому фоні - соупадєніє?
проблем звичайно вистачає, але цей смердючий ролік зовсім не про них, це тупо накид лайна, розрахований на дуууже недалеких і необізнаних примітивів
тому я і здивувався, що цю відверту клюкву запостили саме ви
зи: і останнє
архітектура - це закамʼяніла історія, яка є найкращим відображенням створившого її суспільства
звинувачувати в існуванні архітектурних неподобств мерів, забудовників, чи просто абстрактну корупцію і чиюсь ненажерливість - це як звинувачувати дзеркало у власному уродстві
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