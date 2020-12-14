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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11952119531195411955
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 12:49

  flyman написав:
  Первый написав:Здається первинці від людей всьо.

Основний драйвер єоселя тобто без заниження вартості.

І тут з 1.10 витрати транзакційні складуть 12% + що просто овер дофіга. Ще й погані люди намагаються прикрутити свого інтересу…

Тепер буде сенс не продавати а чекати 3 роки…

а шо случілось?

По легенді, не здається в оренду шлак за містом. Твої «три» заселені? Про факт твого життя в одному з підвалів оцих трьох ми поки мовчимо. Тут Діма казав, що навіть такого ойтішніга поважати необхідно!!
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 13:12

  Frant написав:
  flysoulfly написав:
  Frant написав:Щось тихо стало.
Всі вже закупились київськими бетонометрами, перед невідворотнім швидким дорожаєм?
а чому не перед невідворотнім розселенням всіх реноваціюємих хрущів у центрі та біля метро?

Так, саме на часі знести всі київські "хрущовки" і побудувати замість них сучасні 30-поверхові "суперхрущі"!
Дивно, що зелена влада не здогадалась
я в них вірю. Дуже гарна оказія. Думаю, що в них вже все готове до чергового МЕГАрозпилу державних коштів. Дуже на часі. Бо це ж не одномоментно вкрасти, потрібна поступова стратегія.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 13:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Hotab написав:Тут Діма казав, що навіть такого ойтішніга поважати необхідно!!

Ась? Ви шось знов мені приплітати пробуєте?
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 16:58

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 17:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:
Фейслес, з вами все гаразд?
навіщо ви запостили це лайно?
там же кожне речення - брехня і маніпуляція
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 17:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Видел сегодня квартиру в Днепре (в ФБ у знакомого риелтора), на Яворницкого. 2 этаж, автономка газ, неплохой ремонт и мебель. Свежее все.Реально заехал и живи.70 тык за 80м2. Нихрена себе упали цены..
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 17:28

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

kingkongovets написав:
Faceless написав:
Фейслес, з вами все гаразд?
навіщо ви запостили це лайно?
там же кожне речення - брехня і маніпуляція
Я можу погодитися, шо є і маніпуляції, і що активісти теж такі собі активісти. Але сказати що немає зловживань ніяк не можна. Уродьських залуп, яеі варто б нафіг знести - вистачає. Старі будинки після реконструкції не мали б ставати втричі вищими.
Костел на В Васильківський не можуть відреставрувати вже бозна скільки років, хоча ще в 2022 як ввн постраждав від кацапських обстрілів, зібрали сотні мільйонів гривень.
А чи прям все? Чи наприклад оте уйобище на Валу не уйобище? Чи бетонна залупа Елегант на Саксаганського?
Звісно, місто - воно живе, його не можна законсервувати, як історичний макет і надрачувати на ХІХ століття. Проте це не означає, що ніяких проблем немає.
П.С. Питання знесення старих будівель і забудови - стоїть у всіх країнах світу, де є будівництво. Навіть в тому ж Нью-Йорку є активісти, що виступають на захист історичних будівель, б'ють на сполох, що їх меншає щороку. А якби вмюду йшли за "збереження історичного вигляду" то не було б ні хмарочосів ні всіляких Ейфелевих веж з скляними пірамідами. Ми тут не унікальні.
Тому тема існує, нема чого її боятися і закривати на неї очі
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 17:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Faceless написав:Чи наприклад оте уйобище на Валу не уйобище? Чи бетонна залупа Елегант на Саксаганського?

+ "гнилой зуб" на Кловском фтопку

апд
Элегант вроде на Жилянской деюре...
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 17:40

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:
kingkongovets написав:
Faceless написав:
Фейслес, з вами все гаразд?
навіщо ви запостили це лайно?
там же кожне речення - брехня і маніпуляція
Я можу погодитися, шо є і маніпуляції, і що активісти теж такі собі активісти. Але сказати що немає зловживань ніяк не можна. Уродьських залуп, яеі варто б нафіг знести - вистачає. Старі будинки після реконструкції не мали б ставати втричі вищими.
Костел на В Васильківський не можуть відреставрувати вже бозна скільки років, хоча ще в 2022 як ввн постраждав від кацапських обстрілів, зібрали сотні мільйонів гривень.
А чи прям все? Чи наприклад оте уйобище на Валу не уйобище? Чи бетонна залупа Елегант на Саксаганського?
Звісно, місто - воно живе, його не можна законсервувати, як історичний макет і надрачувати на ХІХ століття. Проте цн не означає, що ніяких проблем немає
там все починається і весь час обертається навколо відвертої брехні про «історичну садибу Зеленських», та й далі йде накидування брехні про Квіти України і тому подібне

уйобищу на валах вже хз скікі років, костел взагалі не знаходиться на балансі міста, за нього відповідає Мінкульт, оте патлате єбанько Перов колись був прийнятий на роботу в КМДА на позицію замначальника департамента охорони історичної спадщини, але коли збагнув, що набагато ефектніше та вигідніше критикувати, ніж щось робити самому - знову став професійним «активістом»

і весь цей набір брехні і маніпуляцій гамузом накидується на зеленому фоні - соупадєніє?

проблем звичайно вистачає, але цей смердючий ролік зовсім не про них, це тупо накид лайна, розрахований на дуууже недалеких і необізнаних примітивів

тому я і здивувався, що цю відверту клюкву запостили саме ви

зи: і останнє
архітектура - це закамʼяніла історія, яка є найкращим відображенням створившого її суспільства
звинувачувати в існуванні архітектурних неподобств мерів, забудовників, чи просто абстрактну корупцію і чиюсь ненажерливість - це як звинувачувати дзеркало у власному уродстві
kingkongovets
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