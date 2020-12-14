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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 вер, 2024 19:27
Frant написав: Velz написав:
Видел сегодня квартиру в Днепре (в ФБ у знакомого риелтора), на Яворницкого. 2 этаж, автономка газ, неплохой ремонт и мебель. Свежее все.Реально заехал и живи.70 тык за 80м2. Нихрена себе упали цены..
Скільки ця квартира коштувала в 2008?
А в 2003?
Насправді, це невисока ціна. Якщо це не робітничий барак. Ремонт в подарунок, до речі.
в 2008 році така квартира могла коштувати від 150 до 250к в залежності від будинку і наглості рила який тоді лапшав про майбутній ріст ))
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sergey_stasyuk555
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Додано: Нед 15 вер, 2024 19:47
Продал 2к с ремонтом варшавский плюс. -4куе дисконт. В плюсе на 15 куе.
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Додано: Нед 15 вер, 2024 19:50
Конговцу понравится новость: в Вене затопило метро. Зі мост лівєбєль сіті ін зе ворлд
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Додано: Нед 15 вер, 2024 19:54
airmax78 написав:
Конговцу понравится новость: в Вене затопило метро. Зі мост лівєбєль сіті ін зе ворлд
это наши беженцы с демеевской
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Додано: Нед 15 вер, 2024 19:56
sergey_stasyuk555 написав: Frant написав: Velz написав:
Видел сегодня квартиру в Днепре (в ФБ у знакомого риелтора), на Яворницкого. 2 этаж, автономка газ, неплохой ремонт и мебель. Свежее все.Реально заехал и живи.70 тык за 80м2. Нихрена себе упали цены..
Скільки ця квартира коштувала в 2008?
А в 2003?
Насправді, це невисока ціна. Якщо це не робітничий барак. Ремонт в подарунок, до речі.
в 2008 році така квартира могла коштувати від 150 до 250к в залежності від будинку і наглості рила який тоді лапшав про майбутній ріст ))
875$ за метр
Это стоимость одного только ремонта в моей хате. И то, неполного
Неплохая акция: купи ремонт. Стены, перекрытие и адрес - в подарок
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Бетон
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Додано: Нед 15 вер, 2024 20:04
Бетон написав:
Продал 2к с ремонтом варшавский плюс. -4куе дисконт. В плюсе на 15 куе.
А сами физически на обьекте что то делали или только организовывали процесс? Желающих за кэш мало было? В %годовых от вложенного бетон+рабоиа с материалами хоть 20% вышло?
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барабашов
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Додано: Нед 15 вер, 2024 20:05
Бетон
вы этот "ремонт" видели чтобы делать выводы?
кстати как считаете во сколько оценят ваш ремонт скажем через 10 лет?
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Прохожий
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Додано: Нед 15 вер, 2024 20:06
Бетон Ну я на фото видел ремонт-там он дешевле.. я бы сказал 500 с мебелью. Но все-таки, в 2020 там рядом купили убитую нахрен , без автономки, просто трущобу за 50 куе площадь 55 м2 по моему. Реально-ремонт в подарок. И как тут жить теперь? у кого и есть бабки и еще желание вложится в недвигу в днепре- тупо берет готовое и живет. А новостройки вообще стали с момента веерных, туды его в качель.. Не сильно арендаторы хотят лезть на 22 этаж любоваться краевидами, посасывая хрен вместо кофемашинки,микроволновки,бойлера,стиралки и иже с ними. На сколько я знаю, часть молодых айтишников арендаторов переехали в хрущи до 5-ого, с газом, и страдают только от жары без кондера.
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Velz
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Додано: Нед 15 вер, 2024 20:24
Velz написав:
Видел сегодня квартиру в Днепре (в ФБ у знакомого риелтора), на Яворницкого. 2 этаж, автономка газ, неплохой ремонт и мебель. Свежее все.Реально заехал и живи.70 тык за 80м2. Нихрена себе упали цены..
Переулок Яворницкого или проспект(Карла Марла)?
Дрм 30х годов с дранкой и подгнившими перекрытиями, ЮМЗешный на Родине весь в трещинах, сталинка на Ворошилова что крышу второй год не могут сделать и топит от этого весь дом или Гоголя1, где в арке грохнули Аксельрода и у меня испод носа киевляне за 96тыс забрали в декабре 21года 67метров с плоховатеньким ремонтом(я давал 90) и где в подьезде и особенно лифте блевать хочется?
Ремонт в сталинке понятие относительное, там мало осталось потомков настоящих нуворишей 90х, что могли мрамор и подоконники из Генуи заказать, а кухню оригинальную Poggen Pohl по цене Максимы или Целики купить при средней зарплате сотка-полторы, а подьезды не вгоняющие в ступор засранностью...Ну я таких не видел. Возможно там где соратники Кучмы или Пахи с Жулькой жили и было всё норм, но где ж эти дома и есть ли там что то хоть по тыще за метр???
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барабашов
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