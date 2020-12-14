Додано: Нед 15 вер, 2024 20:24

Velz написав: Видел сегодня квартиру в Днепре (в ФБ у знакомого риелтора), на Яворницкого. 2 этаж, автономка газ, неплохой ремонт и мебель. Свежее все.Реально заехал и живи.70 тык за 80м2. Нихрена себе упали цены.. Видел сегодня квартиру в Днепре (в ФБ у знакомого риелтора), на Яворницкого. 2 этаж, автономка газ, неплохой ремонт и мебель. Свежее все.Реально заехал и живи.70 тык за 80м2. Нихрена себе упали цены..

Переулок Яворницкого или проспект(Карла Марла)?Дрм 30х годов с дранкой и подгнившими перекрытиями, ЮМЗешный на Родине весь в трещинах, сталинка на Ворошилова что крышу второй год не могут сделать и топит от этого весь дом или Гоголя1, где в арке грохнули Аксельрода и у меня испод носа киевляне за 96тыс забрали в декабре 21года 67метров с плоховатеньким ремонтом(я давал 90) и где в подьезде и особенно лифте блевать хочется?Ремонт в сталинке понятие относительное, там мало осталось потомков настоящих нуворишей 90х, что могли мрамор и подоконники из Генуи заказать, а кухню оригинальную Poggen Pohl по цене Максимы или Целики купить при средней зарплате сотка-полторы, а подьезды не вгоняющие в ступор засранностью...Ну я таких не видел. Возможно там где соратники Кучмы или Пахи с Жулькой жили и было всё норм, но где ж эти дома и есть ли там что то хоть по тыще за метр???