Делал.
Кэш- почти никого. Один, два чел
15% годовых в долларе вышло
До 18 мая продал такие же квартиры 25% годовых получалось
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 вер, 2024 20:40
Делал.
Кэш- почти никого. Один, два чел
15% годовых в долларе вышло
До 18 мая продал такие же квартиры 25% годовых получалось
Додано: Нед 15 вер, 2024 20:46
Додано: Нед 15 вер, 2024 20:58
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